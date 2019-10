Grafen można wykorzystać do wywołania energetycznej rewolucji

Badacze odkryli, że grafen może wychwytywać metan, który może następnie służyć jako źródło energii. Zastosowanie innowacyjnej technologii może znacznie usprawnić proces spalania metanu, a na dodatek metoda ta jest przyjazna dla środowiska.

Zdjęcie Grafen może być bardzo rewolucyjnym materiałem /123RF/PICSEL

Metan jest wytwarzany przez bakterie beztlenowe, które rozkładają materiał organiczny pod nieobecność tlenu. Oczyszczalnie ścieków są idealnym środowiskiem do jego powstawania i wytwarzają około 25 milionów ton rocznie.

Reklama

Wychwytywanie i spalanie metanu zapobiega jego przedostaniu się do atmosfery, gdzie jest on znacznie silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. Energia powstała w wyniku spalania jest znacznie przyjaźniejsza dla środowiska, niż inne paliwa kopalne. Problemem są jednak zanieczyszczenia, które często powstają przy wytwarzaniu się metanu. Jest to m. in. dwutlenek węgla, który utrudnia spalanie. Dr Rakesh Joshi z University of New South Wales wykazał, że membrany grafenowe mogą skutecznie oddzielać metan od innych gazów, sprawiając, że pozyskiwanie i spalanie odpadowego metanu będzie bardzo opłacalne.



Joshi początkowo próbował użyć grafenu jako filtra, który oczyszczałby wodę. Okazało się, że materiał jest w stanie usunąć 99 proc. zanieczyszczeń wody. W trakcie tego procesu badacz zdał sobie sprawę, że grafen odfiltrowuje również metan. Naukowiec postanowił ulepszyć siatkę filtrującą poprzez dostosowanie rozmiaru oczek w grafenie. Okazało się również, że użycie tego materiału jest obecnie najtańszą i najskuteczniejszą spośród innych opcji.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Mimo obiecujących możliwości, skuteczność tej techniki została potwierdzona jedynie w laboratorium. Badacze są jednak dobrej myśli i uważają, że zastosowanie może równie dobrze sprawdzić się w realnych warunkach. Dr Joshi potwierdza, że praca nad wynalazkiem jest obecnie jego celem na przyszłość.