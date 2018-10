Google Museum View w Muzeum Narodowym w Krakowie

Wybrane wnętrza oraz zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie już niebawem będą dostępne dla internautów na całym świecie. To dzięki platformie Google Arts&Culture, na której swoje dzieła udostępnia ponad 1500 instytucji kultury z 70 krajów.

Zdjęcie Tak powstawały zdjęcia w Muzeum Narodowym w Krakowie na platformę Google Arts&Culture /materiały prasowe

Google Arts&Culture gromadzi dzieła największych instytucji kultury z całego świata — Tate Modern z Londynu, Metropolitan Museum of Art z Nowego Jorku czy Galeria Uffizi z Florencji to tylko niektóre z nich. Do grona polskich partnerów Google Arts&Culture dołączyło właśnie Muzeum Narodowe w Krakowie. Już za kilka tygodni z każdego miejsca na świecie będzie można odbyć wirtualny spacer po jego wnętrzach.

- W Polsce stworzyliśmy wirtualne wycieczki między innymi po Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu czy warszawskim Zamku Królewskim. Od kilku dni w Krakowie gości zespół Google Arts&Culture, który fotografuje wnętrza Muzeum Narodowego. Dzięki naszym technologiom użytkownicy platformy oglądając te zdjęcia będą mieli wrażenia, jakby sami spacerowali po muzealnych salach — mówi Piotr Zalewski z Google.

- Misją Muzeum Narodowego w Krakowie jest nie tylko troska o powierzone nam dzieła, ale także udostępnianie ich wszystkim, którzy czerpią inspirację z kontaktu ze sztuką. Jesteśmy dumni ze współpracy z największą na świecie platformą, zapraszającą do obcowania z dziełami sztuki w cyfrowym świecie. Bardzo się cieszymy, że nasza kolekcja znajdzie w nim swoje miejsce, wierzymy także, że wirtualne wycieczki wśród naszych zbiorów zachęcą wiele osób do obejrzenia ich na żywo - dodaje dyrektor MNK dr hab. Andrzej Betlej.

Do tworzenia wirtualnych wycieczek (Museum View) Google wykorzystuje wózek Trolley. Pchany przez operatora wózek z zamontowanym na ramie systemem aparatów z łatwością porusza się po wnętrzach i bez problemu przemieszcza się pomiędzy obiektami muzealnymi. Jest on wyposażony w panoramiczny aparat robiący zdjęcia w 360 stopniach, lasery mierzące odległość wózka od ścian, czujniki ruchu śledzące jego pozycję, dysk twardy do przechowywania danych i laptop, z którego steruje się całym systemem.

O Google Arts & Culture

Google Arts & Culture to platforma stworzona w 2011 r., na której zbiory udostępnia ponad 1500 muzeów z całego świata. Zespół Google Arts & Culture pracuje nad technologiami, które pomagają zachować dzieła kultury i dzielić się nimi z ludźmi na całym świecie oraz umożliwiają kuratorom muzeów tworzenie atrakcyjnych wystaw online i offline. Dzięki temu internauci mają okazję odkrywać sztukę, historię oraz cuda świata — od słynnego obrazu przedstawiającego sypialnię Van Gogha po cele Nelsona Mandeli.

O Muzeum Narodowym w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszą (rok założenia 1879) noszącą nazwę "Narodowe" i największą pod względem liczby zbiorów, którymi się opiekuje, tego typu instytucją w Polsce pod względem liczby budynków, oddziałów, działów naukowych oraz oddanych pod opiekę obiektów (ponad 800 tysięcy). Posiada wspaniałe kolekcje dzieł sztuki polskiej, europejskiej i światowej, liczny zbiór wyrobów rzemiosła, militariów i tkanin z Zachodu i Wschodu oraz numizmatów. Co roku organizuje kilkanaście wystaw czasowych. Najpopularniejszą z nich jest obecnie ekspozycja "Wyspiański", prezentowana w Gmachu Głównym MNK przy al. 3 Maja 1. Zobaczyło ją już ponad 160 tys. zwiedzających. Wkrótce dołączą do nich użytkownicy Google Arts & Culture.