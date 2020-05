Globalne ocieplenie zagraża ponad 3 mld ludzkości

​Najnowsze badania wskazują, że aż 3 mld ludzi na całym świecie są zagrożone z powodu zmian klimatycznych. W niedalekiej przyszłości, mogą oni po prostu nie mieć gdzie mieszkać.

Nie bez powodu niedźwiedzie polarne nie występują w tropikach, a leniwce w Arktyce. Zwierzęta są przystosowane do nisz klimatycznych zależnych od średnich temperatur i opadów. Opanowanie ognia pozwoliło ludziom wyjść poza swoją pierwotną niszę, ale badanie rozkładu populacji w ciągu ostatnich 6000 lat sugeruje większą niż oczekiwano stabilność naszych stref klimatycznych. Niestety, globalne ocieplenie przenosi wiele obszarów poza naszą niszę, co stanowi zagrożenie nawet dla 3 mld ludzi.

Dr Chi Xu z Uniwersytetu Nanjing wykorzystał dwie niezależne rekonstrukcje rozmieszczenia populacji ludzkiej 6000 lat temu i porównał je ze średnią roczną temperatur (MAT) i średnimi rocznymi opadami deszczu. Naukowcy odkryli, że we wczesnym okresie rozwoju rolnictwa, ogromna większość ludzi na Ziemi mieszkała na obszarach o MAT 11-15oC i średnich opadach na poziomie 30-100 cm. W międzyczasie nastąpiły pewne zauważalne przesunięcia - 300 lat temu, w wyniku gwałtownego wzrostu liczby ludności w Europie, najczęstsze MAT dla ludności świata wynosiły 9oC. Sytuacja zmienia się do dziś.



Globalne ocieplenie zmienia średnie temperatury. Zespół dr Xu wykazał, że w 2070 r. na świecie nadal będzie wiele miejsc znajdujących się w MAT 11-15oC, ale znacznie mniej niż dzisiaj. Przewiduje się, że położenie geograficzne tej niszy temperaturowej zmieni się w ciągu najbliższych 50 lat bardziej niż w ciągu ostatnich 6000 lat.



Naukowcy ostrzegają, że nawet 3,5 mld ludzi będzie musiało dostosować się do nowych warunków.



"W przypadku braku migracji, 1/3 światowej populacji może doświadczyć MAT>29oC, która obecnie występuje tylko na 0,8 proc. powierzchni Ziemi, głównie na Saharze" - czytamy w raporcie.