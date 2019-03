Globalne ocieplenie niszczy chmury

Najgorszy scenariusz zmian klimatycznych jest jeszcze bardziej przerażający. Jeżeli poziom dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery się nie zmieni, to chmury Stratocumulus otaczające naszą planetę się rozpadną.

Zdjęcie To trudne do wyobrażenia, ale kiedyś chmury otaczające Ziemię mogą przestać istnieć /123RF/PICSEL

Ponieważ chmury Stratocumulus ochładzają planetę poprzez odbijanie promieniowania UV w przestrzeń kosmiczną, jakakolwiek ingerencja w ich strukturę zintensyfikuje proces globalnego ocieplenia. Mimo iż jest mało prawdopodobne, że generowane przez ludzkość poziomy CO 2 doprowadzą do globalnej katastrofy, nie możemy się czuć komfortowo.



Eksperci oceniają, że utrata wszystkich chmur Stratocumulus doprowadziłaby do ogrzania planety o 8oC, a w rejonach podzwrotnikowych średnio o 10oC. O takie analizy pokusił się prof. Tapio Schneider z Caltech.



Zespół Schneider zastosował modele klimatyczne zawierające wysokie poziomy dwutlenku węgla oddziałujące na chmury Stratocumulus. Powyżej atmosferycznych stężeń CO 2 na poziomie 1200 ppm, w chmurach pojawia się niestabilność, która doprowadza do ich rozpadu.



Co ciekawe, gdyby taki proces doszedł do skutku, były prawie niemożliwy do odwrócenia. Formacja Stratocumulus wymaga poziomu CO 2 poniżej dzisiejszych poziomów, więc jakakolwiek ingerencja w procesy powstawania chmur może zaburzyć równowagę na zawsze.





Zdjęcie / AFP

Naukowcy jednak uspokajają, że jesteśmy bardzo daleko od wspomnianych poziomów CO 2 . Przed rewolucją przemysłową poziom CO 2 w atmosferze wynosił ok. 270 ppm, a dzisiaj to ok. 410 ppm. Jeżeli nic się nie zmieni w procesach globalnego ocieplenia, do roku 2100 wzrośnie do około 600-800 ppm.