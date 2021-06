Gigantyczny meteoryt uderzył w Ukrainę 65 milionów lat temu

​66 milionów lat temu, wyginęło aż 75 proc. wszystkich ziemskich gatunków, także dinozaury. Wiadomo, że bezpośrednią przyczyną tego zdarzenia była asteroida, która uderzyła w region u wybrzeży obecnego Meksyku. Mało kto wie, że ok. 65 mln lat temu doszło do kolejnej kolizji - na terenie dzisiejszej Ukrainy.

Wykluczono, że to drugie zdarzenie przyczyniło się do wyginięcia dinozaurów, ale i tak wpłynęło negatywnie na ziemski klimat. Naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow użyli najnowocześniejszych technik datowania próbek stopionych skał powstałych podczas uderzenia meteorytu w znanym ukraińskim regionie Kivorohad Oblast.

Uderzenie meteorytu doprowadziło do powstania gigantycznej, szerokiej na 24 km niecki, znanej jako krater uderzeniowy Bołtysz, który z czasem wypełnił się wodą i przekształcił w jezioro. Jakiś czas temu, naukowcy pobrali próbki z krateru, które sugerowały, że meteoryt uderzył w ziemię między 2000 a 5000 lat przed potężnym uderzeniem na meksykańskim półwyspie Jukatan, które ostatecznie zabiło dinozaury. Niektórzy uważali, że uderzenie Bołtysz mogło nastąpić w wystarczająco bliskiej odległości od uderzenia Chicxulub, aby przyczynić się do wyginięcia dinozaurów.



Nowe badania wykazały, że ukraińskie uderzenie nastąpiło około 650 000 lat po zdarzeniu Chicxulub. Wyniki badań mogą pomóc lepiej zrozumieć, w jaki sposób atmosfera reagowała na zmiany klimatu w przeszłości. Naukowcy wybrali cztery próbki z dwóch rdzeni skalnych pobranych z krateru uderzeniowego na Ukrainie.



Wiek próbek został określony za pomocą datowania metodą potasowo-argonową, która mierzy radioaktywny rozpad potasu do argonu. Rozpad ten znany jest jako "zegar skalny", odmierzający czas w geologicznych skalach czasowych. Analiza wykazała, że uderzenie miało miejsce 65,39 milionów lat temu, co plasuje je zdecydowanie po uderzeniu w Meksyku, które zabiło dinozaury.