Gdzie ukryć się podczas pandemii?

​Kolejna pandemia jest tylko kwestią czasu. Gdzie powinni ukryć się ludzie, by przetrwać i odbudować społeczeństwo?

Zdjęcie Podczas pandemii najlepiej schronić się na wyspie /123RF/PICSEL

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że świat czeka kolejna pandemia grypy, mimo iż nie wiemy, kiedy nastąpi. To nie jedyne zagrożenie ze strony mikroorganizmów chorobotwórczych, które może zdziesiątkować ludzkość. Jest przecież SARS, wirus Zika i Nipah. Możliwość globalnej epidemii stawia się na równi z zagrożeniami tak poważnymi jak antybiotykooporność czy wojna nuklearna.

Naukowcy z Uniwersytetu Otago próbowali dowiedzieć się, gdzie na świecie znajduje się najlepsze miejsce do przetrwania dla ludzkości, w przypadku wybuchu katastrofalnej pandemii. Zawężając wybór do krajów wyspiarskich, które mogłyby posłużyć za schronienie przed patogenami, sklasyfikowano 20 możliwych miejsc, w których ludzkość miałaby największe szanse na przeżycie.



- Najgorszy scenariusz to uwolnienie wielu genetycznie zmodyfikowanych organizmów pandemicznych na raz. Musimy być przygotowani na te sytuacje. Nasze badania pokazują, że niektóre kraje wyspiarskie mają cechy niezbędne do ocalenia cywilizacji podczas katastrofy. Jedyną realną opcją dla ludzkości na schronienie jest bowiem wyspa - powiedział dr Matt Boyd, główny autor badań.



Stworzono system punktacji, aby ustalić, który naród wyspiarski byłby najbardziej odpowiedni jako schron ludzkości. Pod uwagę brali zasoby (w tym produkcję energii i żywności), populację, lokalizację i społeczeństwo. Australia została uznana za najlepsze miejsce do schronienia. Zaraz za nią uplasowały się kraje takie jak Nowa Zelandia i Islandia.



Zdjęcie Wielka Rafa Koralowa / 123RF/PICSEL

- Katastrofalna pandemia najprawdopodobniej zaszkodziłaby rolnictwu i przemysłowi na całym świecie, głównie ze względu na zdziesiątkowanie wyspecjalizowanej siły roboczej i awarie łańcucha logistycznego. Odbudowanie społeczeństwa wymagałoby mobilności po katastrofie, ogromnych zasobów i dużej populacji, które mogłaby rozprzestrzenić się po całym świecie - dodał dr Matt Boyd.



Trzy wymienione kraje są najlepsze dla ocalenia ludzkości, ale za nimi uplasowała się Malta, Japonia, Wyspy Zielonego Przylądka, Bahamy oraz Trynidad i Tobago.