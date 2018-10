Futurystyczny lustrzany pociąg Laview

Realizacja niezwykłego projektu lustrzanego japońskiego pociągu podmiejskiego Kazuyo Sejimy ma rozpocząć się już wiosną 2019 r. Pociąg zwany Laview zapowiada się niezwykle.

Zdjęcie Laview /materiały prasowe

Na pokładzie pociągu ma panować relaksująca atmosfera przypominająca chwile spędzane w domowym salonie. Ma dominować żółta kolorystyka i duże okna. Sama bryła pociągu będzie półprzezroczysta, co pozwoli wtopić się pojazdowi w otaczający krajobraz.



Zdjęcie Laview / materiały prasowe

Wnętrze pociągu będzie proste - kolorowe fotele dla pasażerów będą wyposażone w złącza zasilania, więc nie będzie trzeba martwić się o dopływ prądu do smartfona podczas podróży.



Pasażerowie będą mogli oglądać treści multimedialne na ogromnych ekranach, z których będzie można korzystać nawet, gdy fotele będą odwrócone do siebie (będzie to możliwe).



Zdjęcie Laview / materiały prasowe

Niezwykły pociąg Laview ma rozpocząć kursowanie wiosną 2019 r.