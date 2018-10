Fizycy potwierdzają - elektron jest sferyczny

Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern, Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Yale udowodnili, że ładunek elektronu jest sferycznie symetryczny. Ich badania są znacznie precyzyjniejsze niż poprzednie prace na ten temat.

Zdjęcie Badanie cząstek elementarnych jest niezwykle trudne, ale potwierdzenie kształtu elektronu ma poważne konsekwencje /123RF/PICSEL

Sferyczny kształt elektronu ma jedną ważną konsekwencję - wzmacnia argumenty świadczące o Modelu Standardowym fizyki cząstek elementarnych. Mimo iż nie obejmuje on ani grawitacji, ani ciemnej materii oraz ciemnej energii, jest jednym z najdokładniejszych modeli teoretycznych jakie znamy.



Gdyby elektron nie był sferyczny, oznaczałoby to, że istnieją inne cząstki lub siły, które deformują jego kształt. To z kolei mógłby być gwóźdź w Model Standardowy.



- Gdybyśmy odkryli, że kształt elektronu nie jest sferyczny, byłby to najgłośniejszy nagłówek w wielu gazetach, nie tylko naukowych. Ale nasze odkrycie jest bardzo ważne z naukowego punktu widzenia, ponieważ wzmacnia Model Standardowy fizyki cząstek elementarnych i wyklucza alternatywne modele - powiedział Gerald Gabrielse z Uniwersytetu Northwestern.



Potrzebujemy teorii alternatywnych dla Modelu Standardowego, ale prawie wszystkie z nich wymagają nieco spłaszczonego elektronu. Oznacza to, że proponowane do tej pory teorie muszą zostać ponownie przemyślane, aby uwzględnić nowe badania.