Fizycy podzielili jeden foton na trzy

Wygląda na to, że mamy przełom w pracach nad komputerami kwantowymi. Naukowcom udało się po raz pierwszy podzielić jeden foton na trzy części.

Technauka Nadchodzi druga rewolucja kwantowa

Naukowcy z Instytutu Komputerów Kwantowych (IQC) na Uniwersytecie Waterloo poinformowali o pierwszym w historii podziale fotonu. Udało się tego dokonać dzięki metodzie znanej w optyce kwantowej jako spontaniczna parametryczna konwersja w dooł (SPDC). Jest to ważny proces w optyce kwantowej do generowania splątanych par fotonów i pojedynczych fotonów.



- Zrozumiano, że istnieją ograniczenia typu splątania generowanego w wersji dwufotonowej, ale wyniki te stanowią podstawę nowego ekscytującego paradygmatu trójfotonowej fizyki kwantowej. Biorąc pod uwagę, że dzięki tym badaniom pominęliśmy etap podziału jednego fotonu na dwa splątane fotony, jesteśmy optymistami, że tworzymy nowy obszar badań - powiedział Chris Wilson, główny autor badań z IQC.



Wersja dwufotonowa jest podstawą badań kwantowych od ponad 30 lat. Fizycy uważają, że trzy fotony przekroczą granice i zachęcą do dalszych badań teoretycznych i rozwoju obliczeń kwantowych z wykorzystaniem jednostek nadprzewodzących.



Zespół Wilsona wykorzystał fotony mikrofalowe do rozciągnięcia znanych limitów SPDC. W realizacji eksperymentu wykorzystano nadprzewodnikowy rezonator parametryczny. Wynik wykazał silną korelację między trzema fotonami generowanymi przy różnych częstotliwościach. Trwają obliczenia, które mają na celu wykazanie, że fotony są splątane.