ESA eksperymentuje z nowymi rodzajami paliw

​Ostatnie eksperymenty ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) z użyciem sproszkowanych metali w warunkach mikrograwitacji mogą doprowadzić do powstania paliw wielokrotnego użytku.

Zdjęcie Powstanie nowy rodzaj paliw? Fot. ESA /materiały prasowe

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wykorzystuje warunki mikrograwitacji do eksperymentowania z "jednym z najbardziej obiecujących paliw przyszłości". Mowa o paliwach metalicznych.

Warunki kosmiczne są idealne, aby pomóc naukowcom ESA w udoskonaleniu procesów niezbędnych do efektywnego spalania paliw stałych, takich jak proszki żelazne. Mają one potencjał, aby stać się paliwami wielokrotnego użytku - nawet w rakietach.



Dzisiaj większość paliw, z których korzystamy to paliwa stałe. Potrzebujemy ich do rozpalenia zapałki, a także wysyłania rakiet poza Ziemię. Metale takie, jak żelazo mogą być również wykorzystywane jako paliwo w formie proszku - są one całkowicie bezdymne i nie zawierają węgla.



"Metale mogą być produkowane przy użyciu czystej energii, np. z ogniw słonecznych lub turbin wiatrowych. Ta energia elektryczna jest magazynowana jako energia chemiczna w proszku metalicznym w gęstościach, które są konkurencyjne dla paliw kopalnych" - czytamy w oświadczeniu ESA.



Wideo Paliwa przyszłości od ESA

Zastosowanie nowych rodzajów paliw może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych na całym świecie, ale przeszkodą we wdrożeniu tej technologii jest rozwój systemów spalania, co wymaga solidnego zrozumienia fizyki tego procesu.



W celu lepszego zrozumienia fizyki spalania paliwa metalicznego, naukowcy ESA wykorzystali warunki mikrograwitacji do zawieszenia proszku żelaznego na około 30 sekund - czas potrzebny do zbadania jak płomień się rozprzestrzenia. Dokonano tego podczas lotów parabolicznych.



Paliwa metaliczne w przyszłości mogą być wykorzystywane nawet w samochodach osobowych, ale do realizacji tego celu droga jeszcze daleka.