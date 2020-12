Energia Słońca w elektrowni w Wielkiej Brytanii

​Wielka Brytania szuka miejsca na budowę STEP, pierwszej na świecie elektrowni termojądrowej.

Zdjęcie Wizja artystyczna STEP /materiały prasowe

Wielka Brytania zrobiła duży krok w kierunku budowy pierwszej na świecie elektrowni termojądrowej. Władze poszukują terenu o powierzchni ponad 100 hektarów, który zapewni łatwy dostęp do sieci elektrycznej.

Reklama

Nadal jednak istnieją poważne przeszkody do pokonania, zanim elektrownia zacznie produkować energię.



W ubiegłym roku, premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson przeznaczył na ten projekt dodatkowe 200 mln funtów. Mowa o projekcie Spherical Tokamak for Energy Production (STEP). Organ rządowy nadzorujący budowę STEP - UK Atomic Energy Authority (UKAEA) - ma nadzieję, że elektrownia będzie mogła działać już w okolicach 2040 r. Jej budowa rozpocznie się w 2030 r.



- STEP to niezwykle ambitny program: być na czele, być pierwszym na świecie, który wyprodukuje prototypową elektrownię termojądrową, a następnie wyeksportować ją na cały świat - powiedział Ian Chapman z UKAEA.



Elektrownia ta może być kluczem do osiągnięcia przez Wielką Brytanię celu neutralności węglowej do 2050 roku. Jednak fuzja jądrowa napotyka na duże przeszkody, jeśli ma sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na energię, które ma osiągnąć.



Reaktory fuzji jądrowej mają na celu odtworzenie sposobu, w jaki Słońce wytwarza energię, poprzez przemianę wodoru w hel. Wymaga to ogromnych magnesów, które są zasilane znaczną ilością energii, co oznacza, że żaden reaktor termojądrowy nie wytworzył jeszcze więcej energii niż jej zużył.



Może się to zmienić w 2025 r., kiedy zostanie uruchomiony największy na świecie projekt fuzji jądrowej ITER we Francji. Zespół stojący za francuskim reaktorem ma nadzieję, że przekształci 50 MW mocy w 500 MW, a tym samym udowodni, że zysk netto jest możliwy. Zysk netto STEP ma być na poziomie 100 MW.



UKAEA planuje wybrać miejsce budy STEP do końca 2022 roku. Nadchodzące lata odegrają ważną rolę w przyszłości energetyki i zadecydują o tym, czy synteza jądrowa zostanie przyjęta przez ludzkość, czy też nie.