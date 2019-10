Praca za biurkiem szkodzi. Najlepszym tego przykładem jest Emma, lalka prezentująca jak mogą wyglądać pracownicy przyszłości.

Zdjęcie Emma /materiały prasowe

Emma to naturalnej wielkości lalka przedstawiająca to, jak według naukowców, może wyglądać przeciętny pracownik biurowy w Wielkiej Brytanii za 20 lat.



Na co cierpi Emma? Schorzeń jest sporo, ale najbardziej rzucającym się w oczy jest garb na plecach wywołany wielogodzinnym utrzymywaniem złej postury ciała. Ma także żylaki, otyłość brzuszną i przekrwione oczy. Skóra nadgarstków jest spuchnięta, z powodu powtarzalnych ruchów, a także pożółkła. Warto wspomnieć także o nadmiernym owłosieniu w okolicach uszu i nosa, które wynika ze złej jakości wdychanego powietrza.



Raport The Work Colleage of The Future kierowany przez behawiorystę Williama Highama przeanalizował 3000 pracowników biurowych we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wyniki badań są szokujące. Uczeni ostrzegają przez konsekwencjami pracy z niedopasowanymi fotelami i biurkami.



Manekin został stworzony przez firmę Helix 3d Ltd. Wygląda pokracznie, bo tak kiedyś mogą wyglądać ludzie. Odsetek pracowników biurowych w Wielkiej Brytanii, którzy cierpieli już na bóle oczu (50 proc.), bóle pleców (48 proc.) i bóle głowy (48 proc.) w wyniku pracy, jest przerażający. Można się spodziewać, że w innych krajach europejskich wcale nie jest dużo lepiej.

Wideo Emma - pracownik biurowy przyszłości

Reklama

- O ile nie dokonamy radykalnych zmian w naszym życiu zawodowym, takich jak zmiana pozycji, w jakiej siedzimy przy biurku, tak będziemy wyglądać - powiedział Higham.



Raport stworzony na zlecenie firmy Fellowers ma być sygnałem alarmowym dla pracodawców. Szacuje się, że średni czas spędzany w fotelu przez zatrudnionego w biurze to 6 godzin. W Polsce roczne koszty produktywności utraconej w wyniku zwolnień chorobowych to pona 80 mld zł.