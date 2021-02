Elon Musk podłączył mózg małpy pod interfejs komputerowy

Nowy start-up ekscentrycznego milionera odnotował pierwszy duży sukces. Zespołowi udało się podłączyć małpę do komputera, by umożliwić jej granie w gry za pomocą własnego umysłu.

Zdjęcie Interfejs mózg-komputer od Neuralink /materiały prasowe

Neuralink to jedna z najnowszych inwestycji znanego amerykańskiego przedsiębiorcy. Firma składający się z około 100 osób, z siedzibą w San Francisco, stara się opracować specjalny rodzaj implantu mocowanego do mózgu, który miałby ułatwiać kontrole urządzeń elektronicznych za pomocą myśli. Rozwiązanie takie miałoby w przyszłości pomóc osobom sparaliżowanym lub cierpiącym na choroby układu nerwowego.

Reklama

Podczas niedawnego wywiadu, Elon Musk poinformował, że zespołowi Neuralink udało się podłączyć specjalny mikrochip do mózgu małpy. Implant został przytwierdzony do organu za pomocą maleńkich włókien wielkości włosa, z wbudowanymi elektrodami. Przeprowadzony z sukcesem zabieg pozwolił "zaprogramować" małpę do grania w gry wideo.

Musk podkreślił przy tym, że zwierzak ani przez moment nie sprawił wrażenia by cierpiał lub był nieszczęśliwy, a samo miejsce wszczepienia implantu było praktycznie niewidoczne. Popularny filantrop stwierdził także, że w przyszłości chciałby w ten sposób połączyć dwa zwierzaki i namówić je do wspólnej gry przeciwko sobie w Ponga.