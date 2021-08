Elektrownia otrzymała części wykonane w druku 3D

Dzięki przerwie w działaniu na początku tego roku, elektrownia jądrowa Browns Ferry nad rzeką Tennessee, stała się pierwszą w USA, w której zainstalowano części wykonane w technologii druku 3D. Teraz są one w powszechnym użyciu, co przekazano w komunikacie Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

Druk 3D szybko przeszedł od testów laboratoryjnych do prototypów i przedmiotów rutynowego użytku. Podczas gdy wcześniejsze procesy drukowania wymagały specjalistycznych tuszów, ostatnie osiągnięcia pozwoliły na użycie bardziej powszechnych materiałów, takich jak beton czy stal. Niedawno w Amsterdamie oddano do użytku stalową kładkę dla pieszych wykonaną w technologii druku 3D.



Odkąd Siemens wykorzystał wydrukowany w 3D wirnik elektrowni jądrowej Krško w Słowenii w 2017 r., zastosowania tej technologii w reaktorach jądrowych przyciągnęły szczególną uwagę. Uniwersytet w Pittsburgu otrzymał w 2018 r. od Departamentu Energii grant w wysokości miliona dolarów na usprawnienie produkcji komponentów dla elektrowni jądrowych.



Elektrownia jądrowa Browns Ferry jest utrzymywana przez Tennessee Valley Authority. Druk 3D był częścią próby zwiększenia żywotności elektrowni jądrowych i został przeprowadzony we współpracy z Framatome, dostawcą paliwa dla elektrowni jądrowej.



- Wdrożenie komponentów drukowanych w 3D do użytku w reaktorach to prawdziwy kamień milowy. Pokazuje, że możliwe jest dostarczenie wykwalifikowanych komponentów w wysoce kontrolowanym środowisku. Ten program łączy naukę i technologię, aby dostarczyć namacalne rozwiązania - powiedział Ben Betzler, dyrektor programowy w ORNL.



ORNL zaprojektował łączniki kanałowe i cztery wsporniki, a następnie wydrukował je ze stali nierdzewnej na systemie GE Additive/Concept Laser M2 Cusing. Elektrownia znowu działa, a części, które są rutynowo monitorowane, mają pozostać w użyciu przez następne sześć lat.

