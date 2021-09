Ekran telefonu, który nigdy się nie stłucze - wszystko dzięki tej masie

Szkło jest jednym z najpowszechniejszych materiałów na świecie, ale ma poważną wadę - jest podatne na pękanie i kruszenie. Naukowcy z Uniwersytetu McGilla opracowali nowy rodzaj szkła inspirowanego muszlą mięczaka, które jest mocniejsze i twardsze od standardowego, a jednocześnie zachowuje dobrą przejrzystość.

Sekretem wytrzymałości tego szkła jest wewnętrzna warstwa skorupy znana jako masa perłowa. Pod mikroskopem przypomina ona mur z cegieł - płytki sztywnego węglanu wapnia są przeplatane elastycznymi biopolimerami. Taka konstrukcja zapewnia nie tylko integralność, ale również odporność na pękanie.



Naukowcy odtworzyli strukturę masy perłowej używając kompozytu płatków szklanych i akrylu. Dostosowano współczynnik załamania akrylu w taki sposób, aby odpowiadał współczynnikowi załamania szkła. Dzięki temu nowo stworzony materiał jest nadal transparentny.



Reklama

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL

- Do tej pory istniały kompromisy pomiędzy wysoką wytrzymałością, odpornością i przezroczystością. Nasz nowy materiał jest nie tylko trzy razy mocniejszy niż zwykłe szkło, ale także ponad pięć razy bardziej odporny na pęknięcia - powiedział Allen Ehrlicher.



Metoda powinna być skalowalna, a uzyskany materiał mógłby być przydatny do tworzenia mocniejszych wyświetlaczy do smartfonów i innych urządzeń. W przyszłych pracach uczeni planują zbadać sposoby zmiany koloru, przewodności i innych właściwości nowo stworzonego materiału.