EATR - robot, który przemieni materię organiczną na paliwo

Wojsko stworzyło robota, który może konsumować materię organiczną i przetwarzać ją na paliwo.

Zdjęcie Projekt EATR (Energetically Autonomous Tactical Robot) /materiały prasowe Maszyny same będą decydować o zabijaniu

Robot nazywa się EATR (Energetically Autonomous Tactical Robot), a prace nad nim rozpoczęły się w 2003 r. Projekt finansowany przez DARPA jest realizowany przez firmy Cyclone Power Technologies i Robotic Technology.



- Całkowicie rozumiemy obawy opinii publicznej dotyczące futurystycznych robotów żywiących się ludzkimi zwłokami, ale to nie jest nasza główna misja. Skupiamy się na pokazaniu, że nasze silniki mogą wytwarzać użyteczną, zieloną energię z obfitej, odnawialnej materii roślinnej, a komercyjne zastosowania tego przyjaznego dla Ziemi rozwiązania energetycznego są ogromne - powiedział Harry Schoell, jeden z twórców robota.



Robot został stworzony do operacji dalekiego zasięgu, które wymagają ekstremalnej wytrzymałości. Projektanci podkreślają, że może on zapewnić wsparcie materialne jednostkom wymagającym intensywnej pracy lub po prostu przenosząc ciężkie ładunki. EATR został zaprojektowany do rozpoznania, inwigilacji i pozyskiwania celów.



Bezczeszczenie zwłok jest wyraźnie zabronione przez konwencje genewskie. Projektanci zapewniają, że EATR nie będzie konsumował ludzkich zwłok i przetwarzał na energię (mimo że by mógł). Zamiast tego ma wykorzystywać inne paliwa organiczne, takie jak gałązki, kwiaty i małe rośliny.

Reklama

Twórcy robota EATR szacują, że blisko 70 kg roślin może dostarczyć wystarczającej ilości energii do przejechania przez pojazd trasy 160 km. W drugiej fazie projektu, silnik będzie określał, które materiały są odpowiednie (jadalne) do konwersji na paliwo, zlokalizuje je, a następnie rozpocznie pochłanianie. Robot dosłownie będzie sam uczył się jeść.