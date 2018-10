EasyJet rozpoczyna testy elektrycznych samolotów pasażerskich

W ciągu najbliższego roku linie lotnicze easyJet planują rozpocząć testy pierwszego elektrycznego samolotu pasażerskiego na świecie.

Zdjęcie easyJet planuje wprowadzenie samolotów elektrycznych do swojej floty /materiały prasowe

Prototypowa maszyna będzie mogła zabrać na pokład tylko 9 pasażerów. Jeżeli niskie koszty eksploatacji okażą się zgodne z przewidywaniami, większe samoloty elektryczne trafią do masowego użytku przed 2027 r.



W ubiegłym roku easyJet zaskoczył deklaracją, że w ciągu dekady będzie obsługiwał loty wykonywane przy pomocy samolotów elektrycznych. Brytyjski przewoźnik nie wycofuje się z tego pomysłu, wręcz przeciwnie - już wkrótce rozpocznie jego realizację.



CEO easyJet - Johan Lundgren - spodziewa się przetestować dziewięciomiejscowy elektryczny samolot pasażerski już w przyszłym roku. Mimo iż jednocyfrowa liczba miejsc jest bardzo uboga w stosunku do lotów komercyjnych, to dopiero początek zakrojonych na szeroką skalę testów. Niewykluczone, że pasażerskie samoloty elektryczne najpierw ograniczyłyby się do prywatnych odrzutowców. Do 2027 r. mają jednak kursować na regularnych trasach.



Pasażerskie samoloty elektryczne raczej nie będą w stanie przebyć trasy z Nowego Jorku do Sydney, ale do krótszych, wewnątrzkontynentalnych podróży mogą nadawać się idealnie.