E-papierosy już wkrótce mogą być zakazane w San Francisco.

Zdjęcie E-papierosy wkrótce będą zakazane w San Francisco /123RF/PICSEL

Urzędnicy San Francisco zaproponowały ustalenie zaskakującego prawa i zakazanie sprzedaży e-papierosów, dopóki ich wpływ na zdrowie nie zostanie oceniony przez władze krajowe. To pierwsza tego typu inicjatywa w USA mająca na celu ograniczenie rosnącego zainteresowania e-papierosami.



Jeżeli urzędnikom San Francisco uda się zatwierdzić to prawo, kolejnym będzie zakaz produkcji, sprzedaży i dystrybucji tytoniu na terenie aglomeracji miejskiej.



San Francisco, Chicago i Nowy Jork wysłały wspólny list do FDA wzywający do zbadania wpływu e-papierosów na zdrowie publiczne. Przeciwnicy elektronicznych papierosów twierdzą, że ich producenci celowo atakują młodych ludzi oferując liczne smakowe liquidy.