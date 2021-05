Dziwny kwazikryształ znaleziony w minerale powstałym po teście jądrowym

​W rzadkim minerale powstałym w wyniku pierwszego na świecie testu bomby atomowej znaleziono bardzo strukturę zwaną kwazikryształem. Co to takiego?

Zdjęcie Tak wygląda próbka trynitytu z kwazikryształem wewnątrz / materiały prasowe

Reklama

16 lipca 1945 r. Stany Zjednoczone przeprowadziły pierwszy na świecie test bomby atomowej, nazwany Trinity. Doszło do niego kilkaset km na południe od Los Alamos w Nowym Meksyku, gdzie znajduje się słynne Los Alamos National Laboratory. Nowo opublikowane badania wskazują, że podczas testu doszło do powstania niezwykle rzadkiej struktury zwanej kwazikryształem.

Reklama

Kwazikryształy swoją nazwę zawdzięczają faktowi, że w przeciwieństwie do powszechnie spotykanych kryształów, które charakteryzują się powtarzającym się wzorem atomów, te "egzotyczne" kryształy nie są uporządkowane. Kwazikryształ powstały w wyniku wybuchu jądrowego charakteryzuje się pięciokrotną symetrią obrotową, co nie jest czymś, co mógłby utworzyć naturalny kryształ.



Ze względu na ekstremalne warunki, w których powstają takie kwazikryształy, są one bardzo rzadkie do znalezienia na Ziemi. Nowo odkryty kwazikryształ z miejsca wybuchu w Trinity, który został znaleziony w szklistym trynitycie spowodowanym eksplozją, jest najstarszą znaną próbką stworzoną przez człowieka. Na razie nie wiadomo, dlaczego kwazikryształy tworzą się w ten sposób.



Zdjęcie Krater powstały po przeprowadzeniu testu Trinity / Wikipedia

Według Los Alamos National Laboratory, kwazikryształ stworzony w wyniku wybuchu powstał z mieszaniny piasku, wieży testowej, w której doszło do eksplozji, oraz miedzianych linii przesyłowych, które znajdowały się w pobliżu. Powstały obiekt pozbawiony jest piękna typowego naturalnego kryształu, zamiast tego przypomina coś w rodzaju nieforemnej bryły.



Kwazikryształy takie jak ten mogą pomóc rzucić światło na programy prób jądrowych, które wciąż mają miejsce w niektórych krajach. W przeciwieństwie do radioaktywnych szczątków i gazów, które ulegają rozpadowi, te kryształy są trwałe i mogą dostarczyć wskazówek na temat przeprowadzanych testów.