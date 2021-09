Działa jak perpetuum mobile - przełomowe urządzenie bezbateryjne

Naukowcy z Northwestern University i Delft University of Technology opracowali BFree - system, który wykorzystuje odporną na awarie zasilania wersję powszechnie używanego języka programowania Python. BFree zawiera również sprzęt do zbierania energii o nazwie BFree Shield, który jest rozwinięciem wcześniejszych prac tego samego zespołu.

Dzięki BFree urządzenia mogą zyskać "nieskończoną żywotność", działając tym samym niemal jak perpetuum mobile. System pozwala na płynne działanie niemal w każdym momencie, gdy jest dostępne zasilanie. Może on być kluczowy w ograniczeniem wytwarzania elektrośmieci, których co roku produkuje się aż 53 mln ton.



W ubiegłym roku zaprezentowano bezbateryjnego Game Boya o nazwie ENGAGE, który jest zasilany wyłącznie energią kinetyczną naciśnięć przycisków. Urządzenie to było reklamowane jako zrównoważona forma elektroniki, która mogłaby utorować drogę elektronice o długiej żywotności dla przyszłych misji kosmicznych, ponieważ do działania nie potrzebuje baterii ani energii słonecznej. Nowy system BFree jest rozwinięciem technologii ENGAGE.



Twórcy BFree mają nadzieję, że ich wynalazek pomoże zmniejszyć liczbę zużytych baterii, które co roku kończą jako elektrośmieci.



- Twórcy w całym internecie pytają, jak przedłużyć żywotność baterii w ich urządzeniach. Zadają złe pytanie. Chcemy, aby zapomnieli o baterii i zamiast tego pomyśleli o bardziej zrównoważonych sposobach generowania energii - wyjaśnił Josiah Hester, jeden z twórców systemu BFree.



Dzięki nowej technologii, nawet początkujący programiści mogą przekształcić "swój czujnik ruchu zasilany bateriami DIY w czujnik zasilany energią słoneczną o nieskończonej żywotności". Nowy system może stanowić przełom w elektronice, pozwalając na radykalne zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych, które powstają w wyniku coraz bardziej popularnych projektów DIY.