Duża zmiana dla korzystających z soczewek kontaktowych

Szkła fotochromowe nie są żadną nowością, ale do tej pory technologia ta była ograniczona do standardowych okularów, zmuszając użytkowników soczewek kontaktowych do mrużenia oczu lub zakładania dodatkowej pary na nos. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) chce to zmienić - dała ona zielone światło dla pierwszych w historii soczewek kontaktowych, które wykorzystują technologię fotochromową.

Dzięki unikalnej technologii, soczewki są automatycznie przyciemniane, gdy wystawi się je na działanie intensywnego światła. Soczewki rozjaśnią się, gdy tylko wrócą do normalnych warunków oświetleniowych. Nadają się one do korzystania w nocy.



- Te soczewki kontaktowe są pierwszą w swoim rodzaju, które zawierają tę samą technologię, która jest używana w okularach, które automatycznie przyciemniają się w słońcu - powiedziała Malvina Eydelman z Centrum Urządzeń i Zdrowia Radiologicznego FDA.



FDA zatwierdziła technologię po szeroko zakrojonych próbach i badaniach klinicznych. W jednym z badań 24 użytkowników korzystało z soczewek podczas prowadzenia samochodu zarówno w dzień, jak i w nocy. FDA stwierdziła, że nie wystąpiły żadne problemy z widzeniem podczas noszenia tych szkieł.



W badaniach stwierdzono, że soczewki redukują efekt halo średnio o 18 proc. i rozbłyski słoneczne nawet o 28 proc., a efekty te były bardziej widoczne u osób w wieku 40-65 lat. W tym konkretnym badaniu wzięło udział 54 uczestników.



Ale te adaptujące się do światła soczewki kontaktowe nie są dla wszystkich. FDA ostrzega, że osoby z zapaleniem lub częstymi infekcjami oczu nie powinny nosić soczewek. Każdy, kto cierpi na pewne choroby oczu lub długotrwałe urazy oczu powinien również ich unikać. Wreszcie, osoby z poważną suchością oka lub częstymi reakcjami alergicznymi powinny pamiętać, że ich stany mogą się pogorszyć podczas noszenia tych soczewek.



Próby soczewek fotochromowych zostały przeprowadzone w 2019 r., a pierwszy i jak na razie jedyny komercyjny produkt trafił na rynek w tym samym roku. Sprzedawany jest pod nazwą OASYS with Transitions, a jego producentem jest firma Acuvue.



