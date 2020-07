​Słoje drzew mogą ujawnić całkiem sporo, w tym zmiany w wilgotności gleby. Naukowcy zebrali dane z ostatnich 600 lat, aby lepiej zrozumieć zmiany klimatyczne, w tym anomalię pogodową, którą po raz pierwszy zauważono w połowie XIX w.

Zdjęcie Drzewa skrywają tajemnice zmian klimatycznych /123RF/PICSEL

Nowe dane zawarte w South American Drought Atlas (SADA) ukazują zmienność wilgotności w ciągu ostatnich sześciu stuleci, popartą zapisami historycznymi. W międzyczasie od lat 30. XX wieku obserwuje się wzrost okresów między intensywnymi suszami, a od lat 60. ubiegłego wieku co dziesięć lat odnotowuje się co najmniej jedną suszę.

Reklama

Słoje roczne drzew nie dadzą jednoznacznej odpowiedzi, jak doszło do zmian klimatycznych, ale mogą być użytecznym punktem odniesienia do kolejnych badań.



- Coraz bardziej ekstremalne zjawiska hydroklimatyczne są zgodne z efektami działalności człowieka, ale sam zbiór SADA nie dostarcza dowodów na to, jak wiele z obserwowanych zmian wynika z naturalnej zmienności klimatu w porównaniu z ociepleniem spowodowanym przez człowieka - powiedział Mariano Morales, paleoklimatolog z Krajowej Rady Badań Naukowych i Technicznych w Argentynie.



Nowy raport SADA podkreśla zmiany w całej Argentynie, Chile, Urugwaju, Paragwaju, większości Boliwii, południowej Brazylii i Peru, wykorzystując dane zebrane w terenie z łącznej liczby 286 drzew.



Według zespołu Moralesa, Ameryka Południowa jest "bardzo wrażliwa" na ekstremalne zjawiska klimatyczne, a ostatnie susze doprowadziły do dramatycznego stanu rolnictwa na rozległych obszarach kontynentu.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Obecny obraz jest jednak zróżnicowany: podczas gdy części Argentyny i Chile cierpią z powodu jednej z najgorszych suszy w historii, regiony w południowo-wschodniej części kontynentu doświadczają wyjątkowo wilgotnych warunków. Jeśli przyczyną takiej różnorodności nie są zmiany klimatyczne, to z pewnością wyglądają, jakby były.



- Nie chcemy skakać z urwiska i mówić, że to wszystko wynika ze zmian klimatu. Istnieje wiele naturalnych zmian, które mogą naśladować zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka - powiedział Edward Cook, paleoklimatolog z Uniwersytetu Columbia.



Naukowcy zidentyfikowali trzy kluczowe czynniki wpływające na huśtawki z ostatnich ok. 60 lat: cykliczne zmiany temperatury powierzchni morza nad Pacyfikiem i Atlantykiem, Oscylacją Antarktyczną oraz zjawiskiem komórek Hadleya, które rozprowadza ciepłe i wilgotne powietrze z równika.