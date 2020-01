Donald Trump twierdzi, że Elon Musk to geniusz

Prezydent Donald Trump nie może wyjść z podziwu Elona Muska - określa go nawet mianem "geniusza".

Prezydent Donald Trump jest fanem Elona Muska

Prezydent Donald Trump jest niewątpliwie fanem Elona Muska. W wywiadzie z Joe Kernenem z CNBC podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, nazwał CEO SpaceX i Tesli mianem "geniusza". Stawia go obok takich wizjonerów jak Thomas Edison.



- Jest jednym z naszych największych geniuszów, a naszym zadaniem jest ochrona takich jednostek - powiedział Trump o Musku.



Elona Muska chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego firma SpaceX zajmuje się budową statków kosmicznych, które zaprowadzą nas na Marsa, a samochody elektryczne Tesla jeżdżą po całym świecie. Są uważana za jedne z najbezpieczniejszych i najbardziej zaawansowanych pojazdów w historii ludzkości. A wiadomo, że będą jeszcze lepsze.



- Musk lubi rakiety, a przy tym dobrze sobie z nimi radzi. Latają bez skrzydeł, lądują bez szwanku - nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Musk jest jednym z naszych najbardziej inteligentnych ludzi i chcemy to pielęgnować. Wykonuje bardzo dobrą robotę - dodał Trump.



Donald Trump jest także zachwycony sukcesem Tesli, która po raz pierwszy osiągnęła przychody rzędu 100 mld dolarów.



- Szokujące jest to, jak to wszystko szybko się dzieje. Przed rokiem rozmawiali o zamknięciu firmy, a teraz idzie im świetnie i planują wielkie rzeczy - wypowiedział się Trump na temat Tesli.



Trump powiedział także, że spodziewa się, że Musk wybuduje kolejną wielką fabrykę Tesli w Stanach Zjednoczonych.