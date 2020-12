Dokonano rekordowej teleportacji kwantowej

​Komputery kwantowe zostały okrzyknięte przyszłością informatyki. Ale aby stały się rzeczywistością, konieczne jest opanowanie technologii teleportacji kwantowej. Wreszcie jesteśmy krok bliżej tego celu.

Zdjęcie Czy już wkrótce powstaną komputery kwantowe? /123RF/PICSEL

Naukowcy z Fermilab przeprowadzili pierwszą udaną dalekodystansową teleportację kwantową, która może stanowić przełom do urzeczywistnienia kwantowego Internetu. Wyniki zostały opublikowane w "PRX Quantum".

Reklama

- Jesteśmy podekscytowani tymi wynikami. To kluczowe osiągnięcie do opracowania technologii, która na nowo zdefiniuje sposób prowadzenia globalnej komunikacji - powiedział Panagiotis Spentzouris, szef działu naukowego Fermilabu.



Dane w komputerach kwantowych są reprezentowane przez aktualny stan kwantowy układu, a kwantowa jednostka informacji to kubit. W odróżnieniu od klasycznych komputerów, poza wartościami 0 i 1, jest to pełna paleta wartości stanów pośrednich. Kubit może przechowywać i przenosić znacznie więcej informacji niż bit, w związku z czym jego wydajność jest znacznie wyższa.



Aby osiągnąć pełny kwantowy Internet, kubity muszą być transportowane na duże odległości od jednego urządzenia do drugiego - podobnie, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego Internetu. Transmisja danych kwantowych jest jednak znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku transmisji przez kabel ethernetowy.



Ważną cechą komputerów kwantowych jest tzw. stan splątany. W mechanice kwantowej występuje dziwna zdolność do łączenia się cząstek ze sobą - stają się cząstkami splątanymi. Jeśli splątana para cząstek zostanie rozdzielona pomiędzy dwa różne miejsca, możliwe jest przekazanie informacji pomiędzy nimi - teoretycznie na dużą odległość. Do tej pory jednak szereg problemów uniemożliwił realizację teleportacji kwantowej. Jedna z teorii mówi, że nie można dokładnie skopiować informacji kwantowej (twierdzenie o nieklonowaniu), a więc transmisja na dużą odległość może być niewiarygodna.



Zdjęcie Wizualizacja tunelu czasoprzestrzennego / 123RF/PICSEL

W końcu udało się tego dokonać. Naukowcy z Fermilab przesłali kubity na odległość 44 km z wiernością 90 proc. Do tej pory tak wysoki poziom wiarygodności był nieosiągalny dla innych firm. Uczeni są przekonani, że to ogromny krok w kierunku przyszłości komputerów kwantowych.



Internet kwantowy zmieniłby świat technologii, jaki znamy, a dane byłyby przesyłane syzbciej, bezpieczniej i być może nie dałoby się ich ukraść. Przesiadka z konwencjonalnych komputerów do komputerów kwantowych jest marzeniem wielu naukowców.

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - Kliknij!

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!