Do 2050 r. będą aż 143 mln "migrantów klimatycznych"

W ciągu następnych trzech dekad zmiany klimatyczne mogą zmusić ponad 143 mln ludzi do szukania schronienia w trzech najbardziej zaludnionych obszarach świata.

Na tym etapie liczba ta jest tylko projekcją opartą na modelach uwzględniających dane demograficzne, społeczno-ekonomiczne i klimatyczne. Bez podjęcia konkretnych działań na rzecz klimatu, może stać się rzeczywistością.



Migracje klimatyczne mogą dotknąć głównie Afrykę Subsaharyjską, Amerykę Łacińską i Azję Południową. Dziesiątki milionów ludzi mogą zostać zmuszeni do przemieszczania się, ponieważ wiele regionów staje się niezdanych do zamieszkania z powodu narastających problemów związanych z klimatem, takich jak niedobór wody, wzrost poziomu mórz czy gwałtowne burze. Łącznie te trzy regiony stanowią ponad połowę populacji krajów rozwijających się.



Prognozy sugerują, że 86 mln ludzi zamieszkujących tereny Afryki Subsaharyjskiej będą zmuszone do przesiedlenia się do 2050 r.

W Azji Południowej zagrożonych może być 40 mln osób, a w Ameryce Łacińskiej łącznie 17 mln. Tego typu migracje klimatyczne mogą stanowić poważny problem, dlatego warto się na nie przygotować przed czasem.