Dlaczego z wiekiem coraz łatwiej tyjemy?

Naukowcy zaczynają rozumieć dlaczego w miarę starzenia się coraz trudniej nam walczyć z nadwagą. Na łamach czasopisma "Nature Medicine" piszą, dlaczego ich zdaniem im jesteśmy starsi, tym trudniej nam utrzymać wagę nawet jeśli nie jemy więcej i dbamy, by nie zmniejszać aktywności fizycznej. Wyniki badań prowadzonych w Karolinska Institutet, Uppsala University i University of Lyon wskazują na zaburzenie procesu wymiany trójglicerydów w komórkach tłuszczowych.

Autorzy pracy przez 13 lat badali komórki tłuszczowe u 54 osób, kobiet i mężczyzn. U wszystkich tych osób, niezależnie od tego, czy przez czas eksperymentu przybrali, czy stracili na wadze, zauważono zwolnienie tempa wymiany tłuszczów prostych, zmagazynowanych w komórkach tłuszczowych. Podstawowy rodzaj tych komórek, adipocyty w coraz szybszym tempie magazynowały trójglicerydy, malało natomiast tempo ich wydalania. U osób, które z wiekiem nie zaczęły ograniczać ilości spożywanych kalorii lub nie zwiększyły aktywności fizycznej, doszło do zauważalnego wzrostu wagi, nawet o 20 proc.

Naukowcy przeanalizowali też proces wymiany lipidowej u 41 kobiet, które poddały się zabiegowi chirurgicznej terapii patologicznej otyłości. Badano, na ile tempo wymiany lipidowej wpłynęło na zdolność utrzymania niższej wagi w ciągu 4 do 7 lat po zabiegu bariatrycznym. Okazało się, że tempo wymiany lipidowej wzrastało tylko u tych kobiet, u których przed zabiegiem było bardzo niskie. Te pacjentki były w stanie lepiej utrzymać niższą wagę.



"Nasze wyniki wskazują po raz pierwszy, że procesy zachodzące w samych komórkach tłuszczowych wpływają na zmianę wagi niezależnie od innych czynników" - mówi Peter Arner Karolinska Institutet. "To może otworzyć nowe ścieżki terapii otyłości". "Sama otyłość, podobnie jak związane z nią choroby stają się problemem globalnym" - dodaje współautorka pracy, Kirsty Spalding. "Zrozumienie dynamiki trójglicerydów i innych czynników wpływających na masę tkanki tłuszczowej ma teraz większe znaczenie niż kiedykolwiek".



Autorzy pracy opracowali wcześniej metodę izotopową, która pozwala ocenić wiek trójglicerydów w naszych komórkach tłuszczowych. Ich badania pokazały wtedy, że podczas mniej więcej 10-letniego czasu życia komórki tłuszczowej trójglicerydy wymieniają się mniej więcej sześciokrotnie. Teraz okazuje się, że z wiekiem to tempo spada. Są szanse, że tego typu badania pomogą w poszukiwaniach skuteczniejszych metod odchudzania. Na razie dotychczasowe wskazówki: jeść mniej, ruszać się więcej, pozostają aktualne.

