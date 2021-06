​Do zaskakujących wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Florydy. Z opublikowanych badań wynika, że nie wszystkie dinozaury były zimnokrwistymi stworzeniami, które do przetrwania potrzebowały tropikalnych temperatur. Okazuje się, że prawie wszystkie rodzaje dinozaurów nie tylko rozmnażały się w Arktyce, ale żyły tam cały rok.

Zdjęcie Dinozaury żyły w Arktyce cały rok / 123RF/PICSEL

Pat Druckenmiller, główny autor badań i dyrektor Muzeum Północy Uniwersytetu Alaski, powiedział, że znaleziono wyraźne dowody na to, że dinozaury zakładały gniazda w Arktyce. To pierwszy raz, gdy ktoś wykazał, że dinozaury były w stanie rozmnażać się na tak dużych szerokościach geograficznych. Ustalenia zawarte w nowym badaniu przeczą wcześniejszym hipotezom, że dinozaury migrowały zimą na niższe szerokości geograficzne.

Badania dostarczają przekonujących dowodów na to, że te prehistoryczne stworzenia były ciepłokrwiste. Druckenmiller i inni badacze od ponad dekady prowadzą prace terenowe w formacji Prince Creek na północnej Alasce. W formacji tej odkryli różnorodność gatunków dinozaurów, przy czym większość z nich jest nieznana dla nauki. Ich najnowsze odkrycie dostarczyło dowodów na to, że dinozaury żyły w pobliżu starożytnego Oceanu Arktycznego w najwcześniejszych etapach swojego życia.



Naukowcy znaleźli maleńkie zęby - niektóre o długości mniejszej niż dwa milimetry - oraz kości siedmiu gatunków dinozaurów okołoporodowych. Termin ten określa młode dinozaury, które mają postać zarodka lub dopiero co się wykluły. Współautor badań Gregory Erickson mówi, że jedną z największych zagadek dotyczących arktycznych dinozaurów było to, czy sezonowo migrowały na północ, czy żyły tam przez cały rok. Erickson mówi, że zespół nieoczekiwanie znalazł w formacji szczątki okołoporodowe reprezentujące niemal każdy rodzaj dinozaura, nazywając ją rodzajem prehistorycznego oddziału położniczego.



Naukowcy spróbują następnie zidentyfikować i porównać skamieniałości z podobnymi okazami stworzeń, które żyły na niższych szerokościach geograficznych, np. w Albercie i Montanie. Zespół twierdzi, że dotychczasowe badania pokazują, że okres inkubacji dla znalezionych dinozaurów wynosi od trzech do sześciu miesięcy w zależności od gatunku. Lata w Arktyce są krótkie, więc jeśli dinozaury składały jaja tak szybko, jak tylko ociepliło się na wiosnę, potomstwo byłoby zbyt młode, by migrować jesienią. To sugeruje, że żyły w tym regionie przez cały rok.