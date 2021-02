David Attenborough: Skończył nam się czas. Zmiany klimatyczne to poważny problem

​Nie ma odwrotu - bez względu na to, co zrobimy, jest już za późno, by uniknąć zmian klimatu - tak twierdzi wybitny biolog i popularyzator nauki, sir David Attenborough.

Reklama

Zdjęcie David Attenborough nie daje nadziei dla naszej Ziemi, jeśli nie zaczniemy współpracować razem /AFP

Sir David Attenborough zaoferował światowym przywódcom ostre ostrzeżenie w sprawie zmian klimatycznych. Przemawiając na sesji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu na zaproszenie Borisa Johnsona, legenda telewizji powiedziała, że nie "zazdrości" sytuacji, z jaką mają do czynienia światowi przywódcy.

Reklama

- Proszę nie popełnić błędu - zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, przed jakim kiedykolwiek stanęli współcześni ludzie. Opuściliśmy stabilny i bezpieczny okres klimatyczny, który dał początek naszym cywilizacjom. Nie ma odwrotu - bez względu na to, co teraz zrobimy, jest już za późno, aby uniknąć zmian klimatycznych, a najbiedniejsi, najbardziej wrażliwi, ci najmniej bezpieczni najbardziej ucierpią - powiedział sir David Attenborough.



Wielka Brytania przewodniczy obecnie Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Boris Johnson otworzył wirtualny szczyt, mówiąc, że radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi ma "pierwszorzędne znaczenie" dla globalnego bezpieczeństwa.





Zdjęcie Anomalie pogodowe w Europie - mapa przygotowana przez NASA / materiały prasowe

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2021 r., znana również jako COP26, ma się odbyć w listopadzie w Glasgow, a sir David Attenborough nazywa go "ostatnią szansą na dokonanie niezbędnych zmian", aby uratować planetę.



- Jeśli obniżymy emisje, możemy jeszcze uniknąć punktów krytycznych, które sprawią, że ucieczka przed zmianami klimatycznymi będzie nie do zatrzymania. W listopadzie tego roku, na COP26 w Glasgow, możemy mieć ostatnią szansę na dokonanie koniecznych zmian - wyjaśnił sir David Attenborough.