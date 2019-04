Cyfrowe skany z 2015 r. pomogą odbudować spaloną katedrę Notre Dame

Oprócz pieniędzy i ludzkiego zapału jest jeszcze coś, co pomoże przywrócić katedrze Notre Dame dawną świetność. To mapa 3D - zdigitalizowane, trójwymiarowe skany budynku.

Zdjęcie Cyfrowe skany z 2015 roku pomogą odtworzyć katedrę Notre Dame de Paris /YouTube

Katedra Notre Dame spłonęła prawie doszczętnie i zostanie zamknięta na czas renowacji, która będzie wymagała nieopisanej ilości pieniędzy i może zająć nawet czterdzieści - pięćdziesiąt lat. Darowizny na odbudowę słynnej budowli pochodzą z całego świata, ale jest jeszcze coś, co pomoże przywrócić katedrze dawną świetność. To mapa 3D - zdigitalizowane trójwymiarowe skany budynku.

Dokładna cyfrowa kopia budynku została sporządzona przez nieżyjącego już historyka architektury, Andrew Tallona w 2015 roku. Użył on laserów do mapowania całej katedry, mierząc czas, w jakim laser dotarł do celu i powrócił do punktu wyjścia, aby uzyskać niezwykle dokładny obraz. Skany, które historyk starannie przechwycił swoim laserem, będą miały kluczowe znaczenie dla wszelkich przyszłych działań naprawczych.

Francuski prezydent Emmanuel Macron prowadzi ogromne wysiłki, aby zebrać fundusze na przywrócenie obiektu Francuzom i wszystkim Europejczykom. Setki milionów euro zostały już przekazane dzięki najbogatszym rodzinom we Francji.

Wideo Laser Scanning Reveals Cathedral’s Mysteries | National Geographic

Co trzeba będzie odtworzyć? Przede wszystkim iglicę katedry zbudowaną w 1860 roku. Zawaliła się ona podczas pożaru. Dach również uległ znacznym uszkodzeniom. Na jego budowę używano drewna z lat sześćdziesiątych XIV wieku i był to jeden z najstarszych dachów tego typu na świecie. Na szczęście wiele obiektów wewnątrz Notre Dame zostało uratowanych przez strażaków.