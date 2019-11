Cosmic Crisp - najdoskonalsze jabłko na świecie

​Cosmic Crisp to nowa, prawdopodobnie najlepsza, odmiana jabłek na świecie. Prace nad nią trwały przez 22 lata i kosztowały około 500 mln dolarów.

Zdjęcie Jabłka odmiany Cosmic Crisp /materiały prasowe

Ponad 30 lat temu hodowcy jabłek w Waszyngtonie skupieni byli na jednym gatunku - Red Delicious. W 1988 r. stanowił on 70 proc. krajowych zbiorów jabłek. Kryzys sprzedażowy musiał jednak nadejść. Według amerykańskich sadowników, produkcja Red Delicious, odmiany, która zawsze jest czerwona, ale nie zawsze słodka, spadła o 11 proc. w latach 2017-2018.

W 1994 r. rada programowa Uniwersytetu Stanowego w Waszyngtonie (WSU) rozpoczęła program hodowlany prowadzony przez Bruce'a Barritta nad stworzeniem lepszego jabłka. Teraz owoce ich pracy są gotowe do zbioru.



Odmiana jabłek WA38 znana także jako Cosmic Crisp jest prawdopodobnie najdoskonalszą odmianą jabłek na świecie.

- Moment, gdy zanurzasz zęby w jabłko i próbujesz oderwać kawałek owocu, by usłyszeć trzaskający dźwięk, idealny dźwięk - odpowiedział Bruce Barritt zapytany o cechę idealnego jabłka w rozmowie z magazynem "Wired".



Kluczowa jest również konsystencja i wilgotność. Konsumenci chcą gryźć twarde, chrupiące jabłka o soczystości, która sprawia, że jedzenie jest ucztą. Odmiana Cosmic Crisp spełnia wszystkie warunku i tym samym jest najdoskonalszą odmianą jabłek w historii.



Nazwa Cosmic Crisp pochodzi od jasnych przetchlinek, które kojarzą się hodowcom odmiany z małymi gwiazdami. Drugi człon nazwy łączy odmianę Cosmic Crisp z odmianą rodzicielską Honey Crisp.



Cosmic Crisp to odmiana pochodząca z krzyżówki odmiany Enterprise i Honey Crisp. Drzewo rodzące owoce wykazuje się umiarkowanym wigorem i owocuje dość wcześnie. Rodzi plony zbliżone do innych odmian popularnych w Waszyngtonie.



Jabłka Cosmic Crisp są w 90-100 proc. czerwonopurpurowe, a na skórce widać wyraźne przetchlinki. Jabłka mają słodki, lekko kwaskowaty smak i bardzo dobrze się przechowują. Naukowcy twierdzą, że odmiana Cosmic Crisp może być prawdziwą rewolucją dla branży.



Zdjęcie Drzewo rodzące jabłka odmiany Cosmic Crisp / materiały prasowe

- Po raz pierwszy ktoś podjął tak skoordynowany wysiłek, aby opracować nową odmianę, wypuścić ją na rynek i to w dużych ilościach. Zwykle nowa odmiana pojawia się na rynku i stopniowo zdobywa zwolenników. Albo ich traci i wtedy uprawy upadają - powiedział prof. Robert Crassweller z Uniwersytetu Stanu Pensylwania.



Cosmic Crisp może uratować branżę sadownictwa w Waszyngtonie. W przeciwieństwie do jabłek Gala i Fuji, które opracowano poza Stanami Zjednoczonymi, Cosmic Crisp został zaprojektowany, a by wyróżniać się w klimacie panującym w stanie Waszyngton.



Sadownicy ze stanu Waszyngton mają monopol na uprawę tej odmiany przynajmniej do wiosny 2027 r.