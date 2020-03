W chińskim mieście Chongqing w południowo-zachodniej części Chin, zbudowano tunel do dekontaminacji pracowników przed rozpoczęciem dnia służbowego. Wszystko po to, by walczyć z epidemią koronawirusa.

Zdjęcie W Chinach w miejscach publicznych są specjalne przestrzenie do dezynfekcji /materiały prasowe

Tunel jest wyposażony w czujniki na podczerwień, które aktywują rozpylanie dezynfekującej mgły po wejściu do niego.

Rozwiązanie to jest skutecznym sposobem prewencji przed infekcją SARS-CoV-2.



Chińskie firmy powoli wracają do normalnej pracy po wybuchu epidemii koronawirusa, który wymusił przedłużenie świętowana Chińskiego Nowego Roku, który miał miejsce 25 stycznia 2020 r.

Doradca epidemiologiczny rządu ChRL Zhong Nanshan uważa, że na świecie epidemia potrwa przynajmniej do czerwca.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii. W Polsce w środę potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa. W poniedziałek o godzinie 12:00 stwierdzono 16 osób z koronawirusem.

