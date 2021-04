Chińscy strażacy wyposażeni w zaawansowane egzoszkielety

​Chiny wyposażyły swoich strażaków w zaawansowane egzoszkielety, które można założyć w ciągu zaledwie 60 sekund. Mają one pomóc w gaszeniu pożarów lasów.

Zdjęcie Chińscy strażacy wyposażeni w nowe egzoszkielety /Fot.CASIC / materiały prasowe

Egzoszkielet opracowany przez Human Function Enhancement Technology Research Center wchodzący w skład China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) waży 5 kg i pozwala zaoszczędzić ponad 50 proc. energii, którą zużywa się podczas chodzenia, wspinania się i przenoszenia przedmiotów.

Co najważniejsze, zakładanie i zdejmowanie egzoszkieletu trwa mniej niż 60 sekund, co czyni go bardzo wydajnym w krytycznej sytuacji.



23 listopada 2020 r. Rada Państwa Chińskiej Republiki Ludowej przedstawiła krajowy plan awaryjny na wypadek pożarów lasów i łąk, wymagający modernizacji sprzętu przeciwpożarowego. Konstruktorzy twierdzą, że nowy egzoszkielet spełnia wszelkie wymagania.



Wcześniej, firma Human Function Enhancement Technology Research Center dostarczyła swoje egzoszkielety dla regionów wysokogórskich, ale zostały one zaprojektowane w celu zmniejszenia wydatków energetycznych dla użytkowników wykonujących działania logistyczne i patrolowe. Oddzielny egzoszkielet opracowany przez tę samą firmę został wykorzystany do poszukiwania i odzyskania kapsuły chińskiej sondy Chang'e-5, która zwróciła na Ziemię próbki z Księżyca o wadze około 2 kg.



W sierpniu 2020 r. zespół inżynierów opracował projekt egzoszkieletu o nazwie Open Exosuit for Differently Abled, a następnie zgłosił go do konkursu Hackaday Prize 2020. Poza zapewnieniem większej stabilności, użytkownik może wydawać polecenia egzoszkieletowi, pomagając mu przekierować ruch i zamiary osoby. Wyposażony jest również w zintegrowany wyświetlacz OLED z czterema przyciskami do informowania egzoszkieletu, jaki ruch będzie wykonywany w następnej kolejności - siadanie, stanie, chodzenie lub włączanie i wyłączanie systemu.

Egzoszkielety są coraz szerzej stosowane w różnych dziedzinach - w fabrykach, w wojsku, ale także i medycynie. Chiński projekt jest jedynym w swoim rodzaju zastosowaniem egzoszkieletu jako wyposażenia strażaków.