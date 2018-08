Wykorzystując technikę edycji genów CRISPR/Cas9, chińscy naukowcy stworzyli nowy gatunek: drożdże piekarskie z jednym megachromosomem.

Zdjęcie Czy nowy gatunek drożdży znajdzie zastosowanie w wypiekach domowych? /123RF/PICSEL

Dlaczego to odkrycie jest takie ważne? Drożdże piekarskie wykorzystywane choćby do pizzy czy warzenia piwa mają zwykle 16 chromosomów. Teraz udało się to upakować tylko do jednego chromosomu. Badania te mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego organizmy dzielą swój materiał genetyczny na wiele różnych chromosomów. W przypadku drożdży, nie ma znaczenia czy DNA znajduje się na jednym chromosomie, czy na 16.



Chińscy naukowcy skorzystali z narzędzia do edycji genów CRISPR/Cas9, aby wyciąć centromery i telomery, czyli fragmenty chromosomów, których można się było pozbyć. Następnie "pozszywali" całą zebraną informację genetyczną w jeden ciągły chromosom.



Co ciekawe, liczba chromosomów wcale nie wiąże się z ilością informacji genetycznej oraz tego, jak złożony jest organizm. Marchewki mają 18 chromosomów, kangury 16, karpie 100, a niektóre motyle nawet 450. Fakt, że zmiana liczby chromosomów wydaje się nie zmieniać działania genów sugeruje, że liczba chromosomów jest po prostu przypadkowym wypadkiem ewolucji.



- Odkryliśmy, że drożdże mogą tolerować drastyczne zmiany w liczbie chromosomów bez zakłócania działania genów w nich zawartych - powiedział Jef Boeke z Uniwersytetu w Nowym Jorku, który brał udział w eksperymencie.



Syntetyczne drożdże są całkowicie nowym gatunkiem niezdolnym do rozmnażania z niezmodyfikowanymi drożdżami.