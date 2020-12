Chińczycy coraz bliżej fuzji jądrowej

​Chińczycy z powodzeniem uruchomili swój reaktor termojądrowy, nazywany także "sztucznym Słońcem". To oznacza ogromny postęp w dziedzinie energetyki jądrowej.

Tokamak HL-2M

Reaktor HL-2M Tokamak jest największym i najbardziej zaawansowanym eksperymentalnym urządzeniem badawczym w Chinach w dziedzinie syntezy jądrowej. Naukowcy mają nadzieję, że urządzenie może potencjalnie odblokować potężne źródło czystej energii.

Tokamak wykorzystuje potężne pole magnetyczne do syntezy gorącej plazmy o temperaturze ponad 150 mlnoC. To ok. 10 razy więcej niż rdzeń Słońca.



Reaktor zlokalizowany w południowo-zachodniej prowincji Syczuan został ukończony pod koniec ubiegłego roku. Często jest nazywany "sztucznym Słońcem" ze względu na ogromne ciepło i wytwarzaną moc.



Chińscy naukowcy pracują nad opracowaniem mniejszych tokamaków od 2006 r. Planują wykorzystać je do prac nad największym na świecie reaktorem termojądrowym - francuskim ITER, który ma zostać ukończony w 2025 r.



Synteza jądrowa jest uważana za świętego Graala energetyki. Jest procesem zasilającym Słońce. Fuzja jąder atomowych, której towarzyszy wyzwalanie ogromnych ilości energii, jest przeciwieństwem procesu rozszczepiania jąder stosowanego w broni atomowej i elektrowniach jądrowych.



W przeciwieństwie do rozszczepiania jąder, ich fuzja nie generuje żadnych odpadów radioaktywnych. Osiągnięcie syntezy jądrowej jest jednak niezwykle trudne i kosztowne. Wybudowanie wspomnianego ITER-a szacuje się na 22,5 mld dol.