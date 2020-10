Bill Nye ostrzega przed ruchami antynaukowymi

Podczas gdy ludzkość walczy z pandemią COVID-19 i wysyła roboty na Marsa, wciąż jest wiele osób zaprzeczających przydatności nauki. Od przeciwników pralek automatycznych, przez płaskoziemców, po antyszczepionkowców i antycovidowców, nasza planeta jest pełna ruchów antynaukowych. Zdaniem Billa Nye, znanego popularyzatora nauki, to problem dla całej ludzkości,

Zdjęcie Bill Nye uważa, że ruchy antynaukowe to zagrożenie dla ludzkości /AFP

- Płaskoziemcy, antyszczepionkowcy, antycovidowcy nie powinni być na pokładzie statku nauka. Hamują postęp nauki, utrudniając osiąganie przełomów pomocnych dla nas wszystkich. Kiedy zaprzeczasz osiągnięciom nauki, hamujesz jej rozwój. Hamujesz rozwój nas wszystkich - powiedział Bill Nye.

Reklama

Bill Nye to popularny amerykański dziennikarz popularnonaukowy i popularyzator nauki. Znany jako "Science Guy" publikuje edukacyjne materiały na YouTube i książki z wiedzą przystępną dla każdego.



- Są na świecie ludzie biegający i głoszący, że Ziemia jest płaska. Mamy XXI wiek! Czy ktoś naprawdę wierzy w te brednie? Nie można ich traktować w kategorii żartu, a poważnego zagrożenia dla naszej wiedzy - dodał Bill Nye.



Z troski o kondycję intelektualną Amerykanów, Bill Nye stworzył program "Science Guy Show". Naukowiec odnosił się w nim do wielu osiągnięć z przeszłości, m.in. teorii względności Einsteina. Zdaniem Nye, eksploracja kosmosu doprowadziła do znacznej poprawy jakości życia dla wielu ludzi.



- Jestem podekscytowany przyszłością. Kiedyś inni będą prowadzić ten show, a świat będzie jeszcze lepszy. Pod warunkiem, że zaufamy nauce - podsumował Nye.