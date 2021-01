Bill Gates zasłoni Słońce nad Szwecją. W jakim celu?

​Bill Gates pochwalił plan naukowców z Uniwersytetu Havrarda dotyczący zasłonięcia Słońca w celu zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Pierwszy eksperyment może zostać przeprowadzony już w czerwcu bieżącego roku.

Zdjęcie Bill Gates sponsoruje bardzo nietypowy eksperyment - zablokuje światło słoneczne nad Szwecją /AFP

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda zaproponowali radykalny eksperyment, który może znacząco zmniejszyć skutki globalnego ocieplenia. Bill Gates, założyciel Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz współzałożyciel Microsoftu uważa, że to dobry pomysł.

Projekt nazwany Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx) to eksperyment naukowy, który ma pomóc lepiej zrozumieć możliwość zastosowania aerozoli stratosferycznych w dziedzinie geoinżynierii słonecznej. Eksperyment polega na zwiększeniu wierności symulacji (modelu komputerowego) geoinżynierii słonecznej w celu uzyskania odpowiedzi na istotne pytania związane z tym pojęciem. Aby w pełni zrozumieć zarówno ryzyko, jak i korzyści płynące z geoinżynierii słonecznej, uczeni muszą polegać na symulacjach.



Dlatego też w ramach eksperymentu SCoPEx będą zbierane ilościowe pomiary mikrofizyki aerozoli, wraz z chemią atmosferyczną, które są dwoma punktami o wysokiej niepewności w obecnych symulacjach. Bill Gates sfinansuje eksperymenty związane z blokowaniem światła słonecznego.



Eksperyment polega na przelocie balonem nad Szwecją w celu sprawdzenia, czy może on zablokować światło słoneczne w drodze na Ziemię - z nadzieją na stworzenie nowego sposobu walki ze zmianami klimatycznymi.



Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda zamierzają rozpocząć pierwsze testy w czerwcu tego roku, choć będzie to tylko sprawdzenie instrumentów umieszczonych w balonie. Podczas lotu, będą oceniane reakcje chemiczne zachodzące w stratosferze za pomocą balonu, który będzie leciał na wysokości 10 km.



Ostatecznym celem jest spowolnienie tempa zmian klimatycznych. Gdy balon osiągnie swoją docelową wysokość, wyśle do atmosfery cząsteczki odbijające światło - mające blokować bezpośrednie promieniowanie słoneczne zanim dotrze w Ziemię. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, SCoPEx może być ważnym krokiem w zmianie konsekwencji obecnego kryzysu klimatycznego. Niektórzy obawiają się jednak, że tego rodzaju działania klimatyczne mogą zachęcić globalną społeczność do ograniczania skutków zmian klimatycznych (zatrzymywanie dodatkowego ciepła w atmosferze), zamiast zająć się ich przyczyną, którą jest między innymi globalne uzależnienie od paliw kopalnych. Innymi słowy, może to być jak przyklejenie plastra na poważną ranę.



Eksperyment SCoPEx będzie kosztował około 20 mln dol., co czyni go stosunkowo tanim. Jeśli projekt SCoPEx zakończy się sukcesem, ostatecznym celem będzie uwolnienie przez balon do stratosfery Ziemi około 2 kg substancji chemicznych, takich jak siarczany i węglan wapnia.