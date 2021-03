​Nawet osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, nadal mogą przenosić wirusa. To właśnie dlatego, każdy - bez wyjątku - powinien nosić maseczkę ochronną w ramach obowiązujących obostrzeń. Apeluje o to nawet Bill Gates.

Reklama

Zdjęcie Bill Gates po pierwszej dawce szczepienia /Twitter

Bill Gates powiedział, że będzie nadal nosić maseczkę ochronną przez kilka miesięcy, nawet po zaszczepieniu przeciwko COVID-19.

Reklama

- Jedną z korzyści płynących z 65. roku życia jest to, że kwalifikuję się do szczepionki COVID-19. Dostałem pierwszą dawkę w styczniu, a drugą w lutym i czuję się świetnie. Dziękuję wszystkim naukowcom, uczestnikom badań, organom regulacyjnym i pracownikom służby zdrowia pierwszej linii, którzy doprowadzili nas do tego punktu - powiedział Bill Gates.



Pomimo otrzymania dwóch szczepionek przeciwko COVID-19, Gates nadal będzie zachowywał ostrożność w kontaktach z innymi. Obejmuje to noszenie maseczki ochronnej i przestrzeganie wytycznych dotyczących dystansu społecznego.



- Chcę dawać dobry przykład. Jeśli jesteś zaszczepiony, nadal możesz przenosić wirusa - wyjaśnił Bill Gates.



Wszystko, czego nie wiecie o Billu Gatesie



Gates zareagował także na wiadomość, że Afryka podała swoją pierwszą dawkę szczepionki COVAX na początku tego miesiąca. Napisał na Twitterze: "Dostarczanie szczepionek do tych, którzy najbardziej ich potrzebują, bez względu na to, gdzie mieszkają lub ile mają pieniędzy, jest jedynym sposobem na zakończenie pandemii i rozpoczęcie odbudowy. To ważny kamień milowy".