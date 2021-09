Bill Gates ma kolejny plan - tym razem chodzi o żywność

Kalifornia zmaga się z kolejną wyniszczającą suszą, ale założona w 2015 r. firma Iron Ox wierzy, że roboty mogą być przyszłością rolnictwa. Zintegrowane z systemem hydroponicznym zużywają 90 proc. mniej wody niż tradycyjne farmy.

Firma Iron Ox wykorzystuje go w szklarni o powierzchni 930 m2 w Gilroy w Kalifornii, gdzie robot nazwany Grover przenosi palety z bazylią Genovese, a system robotycznych ramion podnosi palety do kontroli. Czujniki sprawdzają poziom azotu i kwasowości pozy pod, by hodowane produkty nie zaszkodziły ludziom.



- Roboty zastanawiają się: Czego brakuje? Czego potrzebuje ta roślina, czego jej nie dajemy? Niewykorzystana woda może zostać wpompowana z powrotem do systemu i ponownie wykorzystana w przyszłości - powiedział Brandon Alexander, dyrektor generalny Iron Ox.



Rolnictwo jest kluczowe w gospodarce Kalifornii, ale zużycie wody jest coraz większym problemem. Ostatnia duża susza w latach 2012-2017 spowodowała ogromne problemy dla rolników, wymusiła wprowadzenie systemu oszczędnościowego dla gospodarstw domowych i wywołała poważne pożary. Hydroponika, czyli uprawa roślin bez gleby, jest tylko jednym z elementów przyszłego, zrównoważonego rolnictwa.

Iron Ox uprawia tajską bazylię i truskawki, a obecnie pracuje nad kolejnymi roślinami - kolendrą, pietruszką i pomidorami. Firma buduje nowy ośrodek w Lockhart w Teksasie, 48 km na południe od Austin. Będzie to trzecia i największa placówka Iron Ox. Podobnie jak inne lokalizacje firmy, będzie to półautonomiczna farma, polegająca zarówno na ludziach, jak i robotach do wykonywania zadań na farmie. Na przykład hodowcy będą sprawdzać i przycinać rośliny, podczas gdy roboty mogą wykonywać bardziej powtarzalne zadania, takie jak wysiew i przenoszenie tac do uprawy.



Za inwestycję odpowiada Breakthrough Energy, grupa inwestycyjna założona przez Billa Gatesa. Jej celem jest pomóc w osiągnięciu zerowej emisji netto do 2050 r.



- Hydroponika to świetny pierwszy krok i ważny krok, ale nie sądzę, że powinniśmy jeszcze klaskać. Musimy zrobić kolejny krok, musimy osiągnąć zero odpadów. A to oznacza perfekcyjne zrozumienie samej rośliny - podsumował Alexander.