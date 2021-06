Bill Gates i UE wspólnie przeciwko zmianom klimatu

Komisja Europejska ogłosiła współpracę z Breakthrough Energy Catalyst – programem Billa Gates'a. Celem jest zainwestowanie 1 miliarda dolarów w celu budowy komercyjnie opłacalnych czystych technologii.

Współpraca Unii Europejskiej oraz fundacji Breakthrough Energy Catalyst, założonej przez miliardera Billa Gatesa ma w znaczący sposób przyczynić się do walki przeciwko niszczycielskim zmianom klimatycznym. Program Europejski Zielony Ład ma za zadanie do 2050 roku, stworzyć z Europy kontynent neutralny dla klimatu.

Jego głównym zadaniem będzie koncentracja na czterech sektorach, które mogą znacząco pomóc Europie w realizacji jej ambicji gospodarczych i klimatycznych. Należą do nich ekologiczny wodór, zrównoważone paliwa lotnicze, energia odnawialna z powietrza i długoterminowe magazynowanie energii. Mając to na uwadze, plan zakłada zwiększenie inwestycji w ważne technologie, zmniejszające emisję CO2 i niwelujące długofalowe zanieczyszczenia.

Połączenie sił Komisji Europejskiej i Billa Gates'a to nie jedyne działania w celu ochrony klimatu. Do poprawy jakości powietrza przyczyniły się także niektóre koncerny motoryzacyjne, jak np. Toyota. Do walki ze zmianami klimatu dołączył również Jeff Bezos, przeznaczając na ten cel 10 miliardów dolarów.