​Bakterie w obliczu braku pożywienia, wystawione na działanie antybiotyków, intensywne światło UV lub inne niebezpieczne warunki, mogą przejść w swoisty uśpiony stan podobny do hibernacji. Wyłączają wszystkie główne funkcje życiowe do momentu poprawy warunków środowiskowych.

Zdjęcie Bakterie Bacillus subtilis mogą wejść w niezwykły stan zombie /materiały prasowe

Mimo że stan anabiozy jest znany naukowcom już od jakiegoś czasu, to teraz odkryto nową metodę, która przełącza bakterie w tryb zombie. To jeden z mechanizmów wykorzystywanych przez bakterie do ochrony przed antybiotykami - może dostarczyć cennych wskazówek, które mogą być przydatne w opracowaniu nowych leków.



Zespół naukowców z Uniwersytetu w Amsterdamie zbadał, w jaki sposób Bacillus subtilis, niepatogenne bakterie, które można znaleźć w glebie, przeczekują czas głębokiego głodu. Uczeni wybrali konkretnie typ Bacillus subtilis, który nie tworzy endospor, czyli płaszczu ochronnego uruchamianego w krytycznych warunkach. Wnioski są zaskakujące - odkryto nowy stan fizjologiczny, w którym mogą znajdować się bakterie.



- Widzieliśmy wyraźnie różnice między stanem aktywnym, stanem uśpienia i tym stanem. Zwykle bakterie Bacillus mają kształt pręta, ale zagłodzone skurczyły się i przybrały postać niemal kulistą. Wszystkie procesy normalnie aktywne w bakteriach zostały zmienione. Ale nie zatrzymały się całkowicie, jak ma to miejsce w stanie uśpienia. Bakterie nadal były się w stanie dzielić - nie raz na 40 minut, a raz na 4 dni. To potwierdza, że mamy do czynienia z zupełnie nowym stanem fizjologicznym - powiedział prof. Leendert Hamoen z UvA Swammerdam Institute for Life Sciences.



Nowy stan został nazwany "oligotroficznym stanem wzrostu", który oznacza niedobór składników odżywczych. W tym stanie bakterie mogą się dzielić i pozostawać metabolicznie aktywne, ale robią to znacznie wolniej niż zwykle - podobnie jak zombie.



Co ciekawe, gdy warunki zewnętrzne się poprawią, bakterie mogą powrócić do swojego normalnego kształtu i normalnie tworzyć nowe kolonie. "Stan zombie" jest więc skuteczną metodą przetrwania trudnych warunków, takich jak atak antybiotyków.