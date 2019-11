W ośrodku Area 2071 zaprezentowano Aviation X Lab - inkubator technologii lotniczych będący wspólną inicjatywą największych pionierów branży na świecie. Aviation X Lab wyznacza początek długofalowej współpracy linii Emirates z firmami Airbus, Collins Aerospace, GE Aviation i Thales, która ma na celu zwiększenie jakości podróży.

- Lotnictwo jest filarem gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pozwalając utrzymać około 800 tys. miejsc pracy i przynosząc gospodarce 47,4 mld dolarów, przy czym liczba ta ma wzrosnąć blisko trzykrotnie do 2037 roku. Dubaj zamierza sprostać wyzwaniom ekosystemu lotniczego, dlatego koncentrujemy się przede wszystkim na ewolucji technologii i innowacjach oddziałujących na branżę, społeczności, przyszłe pokolenia i naszą planetę. Chcemy spojrzeć daleko poza teraźniejszość branży i przygotować grunt pod innowacje, kolejny zestaw przełomowych idei w obszarze lotnictwa. Zadaniem Aviation X Lab będzie identyfikowanie, wspieranie, finansowanie i udostępnianie tych innowacji na całym świecie. Naszym celem jest przekształcenie ludzkiej mobilności - powiedział Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates.



Aviation X Lab ogłosił nabór pomysłów w ramach pierwszych dwóch zadań (termin nadsyłania zgłoszeń upływa na początku 2020 roku):



Zadanie 1: ujemny ślad węglowy w lotnictwie. Chociaż branża lotnicza odpowiada za zaledwie 2 proc. światowej emisji dwutlenku węgla, zadanie opiera się na założeniu, że linie lotnicze wytwarzają 115 gm CO 2 na pasażerokilometr, czyli 859 mln ton emisji CO 2 w skali roku. Zadanie polega na zredukowaniu emisji o 100 gm (87 proc.) do 15 gm CO 2 na pasażerokilometr do 2030 roku.



Zadanie 2: Od portu do portalu lotniczego. Mimo że według prognoz w ciągu najbliższych 15 lat rynek lotniczy ma ulec podwojeniu, a liczba pasażerów wzrosnąć o 3,4 mld, obecny model lotnisk ogranicza wzrost ruchu pasażerskiego. Zadanie polega na zaprojektowaniu nowego modelu lotniska, które zdołałoby pomieścić 10 pasażerów na m2 infrastruktury lotniskowej, gdzie czas przejścia między strefą ogólnodostępną a operacyjną wynosiłby maksymalnie 10 minut.



Aviation X Lab zaprasza start-upy, innowatorów, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe, działaczy i przedsiębiorstwa z całego świata do nadsyłania zgłoszeń. Spośród nich inkubator wyłoni zespoły, które przyjadą do Dubaju, gdzie będą współtworzyć, testować i rozwijać prototypy w ośrodku Area 2071. W kolejnej fazie wyłonione zostaną cztery zespoły, które będą miały okazję zaprezentować swoje pomysły przed inwestorami i stanąć do rywalizacji o dodatkowe dofinansowanie.



Na oficjalnym otwarciu inkubatora zaprezentowano trzy kluczowe produkty - jeden przygotowany przez firmę Thales i dwa przez linie Emirates.



Zespół Thales zademonstrował, w jaki sposób wirtualny asystent Solo wykorzystujący system sztucznej inteligencji Thales TrUE AI (Transparent, Understandable and Ethical AI, czyli przejrzysta, zrozumiała i etyczna sztuczna inteligencja) może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i wspierać pilota we wszystkich decydujących chwilach podczas lotu. W czasie demonstracji na podstawie wszelkich dostępnych danych Solo informował załogę o najlepszej trajektorii pozwalającej zmaksymalizować wydajność lotu i komfort pasażerów.

Linie Emirates zaprezentowały dwa rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Jedno z nich pozwala osiągnąć ważny cel zrównoważonego rozwoju - ograniczyć marnowanie żywności. System na bieżąco opracowuje prognozy i zalecenia, dzięki czemu pasażerowie otrzymują potrawy zgodne z ich preferencjami, jednocześnie minimalizując ilość niewykorzystanego jedzenia. Bahja - aplikacja stworzona przez zespół ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - w oparciu o technologię rozpoznawania twarzy pozwala określić samopoczucie pracowników i umożliwia przesyłanie opinii na bieżąco. Aplikacja zachęca pracowników do dzielenia się swoimi motywacjami z innymi użytkownikami, przyczyniając się do poprawy atmosfery w pracy, a tym samym także samopoczucia klientów.



Aviation X Lab będzie działać w rocznych cyklach podzielonych na pięć kluczowych aktywnych faz: nabór zgłoszeń, wybór start-upów z całego świata, zatwierdzanie koncepcji, analizę wykonalności i pozyskiwanie finansowania. W trakcie tego procesu X Lab zaoferuje bezpośrednie wsparcie logistyczne, badawcze i materialne, ocenę ekspercką, opiekę mentorską i bliską współpracę.