Autonomiczny robot, który wygląda jak kałamarnica

Inżynierowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego stworzyli robota do eksploracji głębin oceanicznych. Wyglądem przypomina kałamarnicę i jest w stanie dotrzeć w trudno dostępne miejsca.

Zdjęcie Tak wygląda squidbot /materiały prasowe

Mamy już całkiem sporo okrętów podwodnych wykonujących podobne zadania, ale nowy robot jest ich mniejszą wersją. Maszyna podobna do kałamarnicy pływa swobodnie bez żadnych kabli i generuje strumienie wody, które pchają ją do przodu.



Robot jest wykonany z miękkich materiałów, aby nie uszkodzić ryb i koralowców podczas eksploracji głębin. Dominującym tworzywem są tu poliakrylany przygotowane w technologii druku 3D i wycinane laserowo.



Mechanizm poruszania się squidbota (tak został nazwany) przypomina zasadę poruszania się meduzy chełbi modrej, czyli odrzut wody zassanej wcześniej do jamy chłonąco-trawiącej.



Robot został wyposażony w dwie płyty - jedna podtrzymuje kamerę, a druga działa jak silnik, który pomaga wtłoczyć wodę do wnętrza maszyny. Squidbot bez problemu jest w stanie nadążyć za wszystkimi bezkręgowcami wodnymi.



- Odtworzyliśmy wszystkie kluczowe funkcje używane przez kałamarnice do szybkiego pływania. To pierwszy autonomiczny robot, który może generować impulsy odrzutowe w celu szybkiego poruszania się jak kałamarnica i może je uzyskiwać poprzez zmianę kształtu ciała, co poprawia efektywność pływania - powiedział prof. Michael T. Tolley, jeden z twórców squidbota z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.