Arktyka utraci cały lód morski do 2035 roku

Nowe badanie opublikowane w "Nature Climat Change" potwierdza, że Arktyka może stać się wolna od lodu morskiego do 2035 r. To oznacza poważne implikacje dla całego świata.

Zdjęcie Utrata lodu morskiego przez Arktykę to poważne zagrożenie /AFP

Wysokie temperatury w Arktyce podczas ostatniego interglacjału - ciepłego okresu ok. 127 000 lat temu - intrygują naukowców od dziesięcioleci. Teraz naukowcy z Met Office Hadley Centre porównali warunki panujące podczas ostatniego interglacjału z tymi, które obserwujemy obecnie. Odkrycia są ważne dla poprawy prognoz przyszłych zmian lodu morskiego.



Wiosną i wczesnym latem na powierzchni lodu morskiego Arktyki tworzą się płytkie kałuże. Te "roztopione stawy" są ważne dla tego, ile światła słonecznego jest pochłaniane przez lód, a ile odbija się w przestrzeń. Nowy model klimatyczny opracowany przez Met Office Hadley Centre jest najbardziej zaawansowaną w Wielkiej Brytanii fizyczną reprezentacją klimatu Ziemi i kluczowym narzędziem do badań nad zmianami postępującymi w Arktyce.



Naukowcy doszli do wniosków, że wpływ intensywnego wiosennego Słońca stworzył wiele roztopionych stawów, które odegrały kluczową rolę w topnieniu lodu morskiego. Symulacja przyszłości wykorzystująca ten sam model wskazuje, że Arktyka stanie się wolna od lodu morskiego do 2035 r.



- Wysokie temperatury w Arktyce intrygują naukowców od dziesięcioleci. Rozwikłanie tej tajemnicy było technicznym i naukowym wyzwaniem. Po raz pierwszy zaczynamy widzieć, w jaki sposób Arktyka uwolniła się od lodu morskiego podczas ostatniego interglacjału. Postęp w modelowaniu klimatu oznacza, że możemy stworzyć dokładniejszą symulację poprzedniego klimatu na Ziemi, co z kolei daje nam większe zaufanie do prognoz modelu w przyszłości - powiedziała dr Maria Vittoria Guarino, główna autorka badań.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

- Wiemy, że Arktyka przechodzi znaczące zmiany w miarę ocieplania się naszej planety. Dzięki zrozumieniu tego, co wydarzyło się podczas ostatniego ciepłego okresu na Ziemi, jesteśmy w lepszej sytuacji aby zrozumieć, co wydarzy się w przyszłości. Perspektywa utraty lodu morskiego do 2035 r. powinna naprawdę skupiać wszystkie nasze myśli na stworzeniu świata niskoemisyjnego tak szybko, jak to tylko możliwe - dodała dr Louise Sime, szefowa grupy Palaeoclimate, która także brała udział w badaniach.