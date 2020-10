Alasce zagraża potężne megatsunami

​Alaska stoi w obliczu megatsunami większego niż cokolwiek, co świat widział. Dojdzie do niego, jeżeli pozwolimy, by rozpadający się fiord Barry Arm nagle wpadł do wody.

Zdjęcie Lodowiec Barry'ego /NASA

Naukowcy obawiają się, że do tego wydarzenia może dojść "w ciągu najbliższych 20 lat". Jeżeli tak się stanie, zdeklasuje ono megatsunami z Lituya Bay z 1958 r. Zostało ono wywołane przez trzęsienie ziemi o sile 7,8 stopni w skali Richtera. Powstała fala o wysokości 518 m - najwyższa we współczesnej historii. Teraz będzie jeszcze gorzej, jeżeli fragment zbocza górskiego w pobliżu lodowca Barry'ego uderzy do wody. Powstanie 16 razy więcej odłamków i 11 razy więcej energii.

Zagrożenie zostało ujawnione przez dr Chunliego Daia z Uniwersytetu Stanowego Ohio, który analizował zdjęcia satelitarne fiordu Barry Arm, znajdującego się zaledwie 96 km na wschód od Anchorage.



Uczony odkrył, że całe zbocze góry w obrębie fiordu powoli się przesuwa. W końcu uderzy do wody. Jeżeli jednak stanie się to nagle, kształt fiordu wzmocni powstałą falę i doprowadzi do wielkiego tsunami.



- Na początku trudno było uwierzyć w te liczby. Na podstawie wysokości złoża nad wodą, objętości osuwającego się gruntu i kąta nachylenia zbocza, obliczyliśmy, że zawalenie się fragmentu uwolni 16 razy więcej odłamków i 11 razy więcej energii niż osunięcie się ziemi w Lituya Bay na Alasce w 1958 r. - powiedział dr Dai.



Wydarzenie z Lituya Bay zostało porównane do wybuchu bomby atomowej, ponieważ powstała fala zmiotła miliony drzew na dużym obszarze.



Dr Dai potwierdził swoje obserwacje dzięki danym zebranym przez satelitę NASA Landsat w latach 2013-2016. W latach 2010-2017 stok przesunął się do przodu o ok. 120 m. Od 2017 r. ruchy były nieznaczne, ale ryzyko zawalenia nadal istnieje.



Dr Dai był jednym z 14 naukowców, którzy wystosowali list otwarty ostrzegający o megatsunami, do którego prawdopodobnie dojdzie w ciągu najbliższych 20 lat. Osoby w odległości do 50 km od fiordu będą mogli zobaczyć falę wysoką na 9 m. Skutki mogą być katastrofalne. Naukowcy koordynują działania z władzami federalnymi w celu podjęcia odpowiednich działań zapobiegających katastrofie.