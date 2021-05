Fałszywa kampania szczepień prowadzona przez CIA w Pakistanie w 2011 roku doprowadziła do obniżenia wskaźnika szczepień w tym kraju, co może mieć wpływ na dzisiejsze wysiłki w zakresie szczepień przeciwko COVID-19. Celem akcji sprzed lat było schwytanie Osamy Bin Ladena.

Zdjęcie Fałszywe kampanie szczepień podburzają społeczne zaufanie do szczepionek / 123RF/PICSEL

Reklama

Badania podsumowujące całą sytuację zostały przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Warwick, a wyniki opublikowano w "Journal of the European Economic Association".



- Dowody empiryczne podkreślają, że wydarzenia, które poddają w wątpliwość uczciwość pracowników służby zdrowia lub szczepionek, mogą mieć poważne konsekwencje dla akceptacji produktów zdrowotnych, takich jak szczepionki. Wydaje się to szczególnie istotne dzisiaj, ponieważ publiczna akceptacja nowych szczepionek przeciwko COVID-19 jest kluczowa dla rozwiązania problemu pandemii - powiedział Andreas Stegmann, jeden z autorów badań.



W 2011 roku CIA zatrudniła miejscowego lekarza w Pakistanie do przeprowadzenia kampanii szczepień w celu uzyskania próbek DNA dzieci mieszkających w kompleksie w Abbottabadzie, gdzie - jak podejrzewała agencja - ukrywał się Bin Laden.



CIA uważała, że jeśli uda się ustalić, że jedno lub więcej dzieci jest spokrewnione z Osamą Bin Ladenem, będzie to solidny dowód potwierdzający, że terrorysta prawdopodobnie przebywa w Abbottabadzie.



Przeprowadzono więc fałszywą kampanię szczepień bez zgody pakistańskich władz sanitarnych. CIA została skrytykowana przez organizację charytatywną Lekarze bez Granic (MSF) za popełnienie "poważnej manipulacji aktem medycznym" i za narażenie legalnych kampanii szczepień przeciwko polio na ryzyko z powodu powszechnej nieufności.



- Dla agencji zdrowia i pracowników organizacji humanitarnych wystarczającym wyzwaniem jest uzyskanie dostępu i zaufania społeczności, zwłaszcza populacji już sceptycznie nastawionych do motywów jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. Fałszywe wykorzystanie opieki medycznej zagraża również tym, którzy świadczą legalne i niezbędne usługi zdrowotne - powiedział jeden z przedstawicieli Lekarzy bez Granic.



Po tym jak wieści o fałszywej kampanii szczepień CIA wyszły na jaw, talibowie wykorzystali propagandę antyszczepionkową do swoich działań rekrutacyjnych, a nawet stosowali przemoc wobec pracowników zajmujących się szczepieniami.



W celu zbadania wpływu kampanii CIA na wysiłki w zakresie szczepień, naukowcy z Uniwersytetu w Warwick wykorzystali dane z Pakistan Social and Living Standards Measurement (PSLM) dotyczące dzieci urodzonych między styczniem 2010 a lipcem 2012 roku. Szacunki wskazują, że wskaźnik szczepień spadł w przedziale 23-39 proc. w regionach, gdzie poparcie wyborcze dla partii ekstremistycznych było silne. Badacze ujawnili również, że spadek wskaźnika szczepień jest większy w przypadku dziewczynek niż chłopców.



Niestety, kampanie takie, jak ta CIA niosą ze sobą poważne ryzyko szerzenia nieufności społeczeństwa do kampanii szczepień, co jest szczególnie niebezpieczne w obecnych czasach. Warto wspomnieć, że obecnie Pakistan i Afganistan są jedynymi krajami na świecie, w których polio pozostaje chorobą endemiczną.