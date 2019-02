Airbus poinformował o zakończeniu produkcji największego samolotu pasażerskiego na świecie. Ostatni A380 ma zostać dostarczony w 2021 r.

Zdjęcie Airbus A380 /materiały prasowe

Taka decyzja jest podyktowana systematycznie spadającą sprzedażą samolotu A380, wynikającą z braku nowych zamówień, a także anulowania istniejących. Wszystko wskazuje na to, że rynek jest po prostu już wysycony kolosami Airbusa, a większe zapotrzebowanie jest na mniejsze modele.

Do tej pory w użytku na świecie są 232 samoloty A380 z łącznie zamówionych 313 maszyn. Najwięcej A380 lata we flocie Emirates. Do końca 2021 linie lotnicze z Emiratów odbiorą kolejnych 14 samolotów z rodziny A380, które mogą zabrać na pokład nawet 800 pasażerów.



Airbus A380 swój pierwszy lot odbył w kwietniu 2005 r. Duże, szerokokadłubowe maszyny z czterema silnikami i dwoma pokładamy szybko okrzyknięto następcami popularnych Boeingów 777. Bez wątpienia popularność A380 miała swój wpływ na zakończenie produkcji modeli 777. Nie wiadomo jeszcze kiedy będziemy mogli zobaczyć następcę A380, ale na pewno będzie to dopiero w przyszłej dekadzie.