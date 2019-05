Afrykanie znali bardzo zaawansowany sposób oczyszczania złota

Naukowcy odkryli, że starożytna metoda oczyszczania złota praktykowana przez mieszkańców Afryki faktycznie działa.

Zdjęcie Fragmenty form, które służyły do oczyszczania złota /Fot. Rehren and Nixon/Journal of Archaeological Science /materiały prasowe

Historycy od dawna uważali, że metody oczyszczania złota przez Afrykanów znacznie wyprzedzały te stosowane przez Europejczyków. Teraz uczeni z Uniwersytetu Wschodniej Anglii pod kierownictwem dr Sama Nixona znaleźli w Essouk w Mali dowód na potwierdzenie tych rewelacji - małe formy monet zawierające złoty żużel szklany.



Nixon we współpracy z prof. Thilo Rehrenem opublikował artykuł, w którym wyjaśnił, w jaki sposób rozgrzewano złoto, piasek i szkło, aby "oddzielić cząstki złota od zanieczyszczeń mineralnych". W ten sposób osiągnięto czystość kruszcu możliwą do uzyskania przez współczesne cywilizacje tylko za pomocą rtęci.



- Średniowieczni Afrykanie używali bardzo wyrafinowanych metod i to tylko z wykorzystaniem powszechnie dostępnych materiałów. Ich technika przesiewania surowców jest naprawdę unikalna. Niczego podobnego nie obserwujemy na całym świecie - powiedział dr Marc Walton z Uniwersytetu Northwestern, jeden z autorów odkrycia.



Cywilizacje Afryki Zachodniej nie wykorzystywały złota jako waluty, dopóki nie zetknęły się z arabskimi kupcami. Ich najbliższe odpowiedniki stanowiły szklane paciorki. Kiedy odkryli jak bardzo ich nowi partnerzy handlowi cenili metal, który wcześniej wykorzystywali do celów dekoracyjnych, skorzystali z bogatych kopalń znajdujących się na niektórych ich terytoriach.