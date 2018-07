Adidas będzie wykorzystywał tylko plastik z recyklingu

Do 2024 r. do produkcji butów firma Adidas będzie używać tylko plastiku pochodzącego z recyklingu.

Zdjęcie Buty z przetworzonych śmieci - taką przyszłość widzi Adidas /materiały prasowe

W 2015 r. niemiecki gigant ogłosił projekt stworzenia butów wykonanych niemal wyłącznie ze śmieci. W 2017 r. sprzedano ponad milion par butów wykonanych z przetworzonych odpadów oceanicznych. Wkrótce będzie ich jeszcze więcej.



Kiedy kolekcja wiosenno-letnia Adidasa trafi do sklepów w 2019 r., ok. 41 proc. poliestru używanego w odzieży sportowej zostanie poddane recyklingowi. W ciągu kolejnych 6 lat firma planuje całkowite przejście na poliester z recyklingu. Oznacza to, że 100 proc. poliestru stosowanego w obuwiu i odzieży Adidas zostanie poddane recyklingowi.



To nie wszystko. Poliester pochodzący z recyklingu ma pojawić się w sklepach, biurach i magazynach Adidasa na całym świecie. Oznacza to, że firma będzie przetwarzać magazynowane tworzywa sztuczne. Pozwoli to na zaoszczędzenie 36 ton plastiku rocznie.



Recykling tworzyw sztucznych jest kosztowny. Poliester z recyklingu jest ok. 10-20 proc. droższy od tzw. sortu dziewiczego. Ponieważ połowa materiałów używanych przez firmę Adidas to poliester, koszty mogą być potężne. Prawdopodobnie odbiłyby się one na cenach produktów Adidas. Sprzedawane obecnie buty z przetworzonego plastiku oceanicznego są droższe od standardowych modeli.



Każdego roku do oceanów trafia 8 mln ton plastiku. Jeżeli nie zahamujemy tego procesu, do 2050 r. w morzach i oceanach będzie więcej śmieci niż ryb.