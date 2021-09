Skamieniałe odciski stóp znalezione na brzegu starożytnego dna jeziora w Parku Narodowym White Sands w Nowym Meksyku datowane są na 23 000 lat temu. Są to najstarsze znalezione odciski w Ameryce Północnej. To oznacza, że ludzie zajmowali południowe części kontynentu w szczytowym okresie ostatniej epoki lodowcowej, co zmienia nasze dotychczasowe rozumienie procesu osiedlania.

Poprzednia koncepcja zakładała, że pierwsi ludzie, którzy przybyli do Ameryki Północnej, przekroczyli most lądowy, który istniał między dzisiejszą Syberią a Alaską podczas ostatniej epoki lodowcowej - między 26 500 a 19 000 lat temu. Zgodnie z tą teorią, musieliby oni osiedlić się w pobliżu Arktyki, ponieważ pokrywy lodowe zajmujące Kanadę uniemożliwiły im udanie się na południe.



Gdy lodowce stopiły się między 16 000 a 13 500 lat temu, rozpoczęła się migracja w kierunku Ameryki Południowej. Tak najprawdopodobniej jednak nie było.



- Nowe odkrycie definitywnie umieszcza ludzi w Ameryce Północnej w czasie, gdy pokrywy lodowe były obecne. Ludzie prawdopodobnie migrowali na południe w wielu falach, a jedna z nich była przed ostatnią epoką lodowcową. Ci pierwsi ludzie mogli nawet popłynąć w dół wybrzeża Pacyfiku - powiedziała Sally Reynolds, paleoekolog z Uniwersytetu Bournemouth w Anglii.



Odkrycie zostało opublikowane w "Science" i opisuje również pobliskie ślady mamutów, wilków i olbrzymich leniwców naziemnych - ofiar starożytnych ludzi.



Zespół Reynolds znalazł 60 odcisków ludzkich stóp liczących od 21 000 do 23 000 lat. Badacze oszacowali wiek śladów datując mikroskopijne nasiona roślin wodnych znalezione w warstwach osadów jeziora, które przykryły odciski. To jednoznaczny dowód na to, że ludzie skolonizowali Amerykę Północną znacznie wcześniej niż do tej pory sądzono.



Odkryte odciski stóp są najstarszymi spośród znalezionych w obu Amerykach.



