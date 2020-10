6500 lat temu w Izraelu już wytwarzano rudę miedzi

​W Izraelu odkryto liczące 6500 lat zaawansowane warsztaty. Znalezisko oznacza, że w tych czasach ludzie korzystali ze znacznie bardziej zaawansowanych technologii niż sądziliśmy.

Zdjęcie Ślady obróbki miedzi w Izraelu 6500 lat temu. Fot. Anat Rasiuk/Israel Antiquities Authority /materiały prasowe

Archeolodzy odkryli w Izraelu dowody użycie pieca, oznaczające technologię "bardziej wyrafinowaną" niż cokolwiek innego w całym starożytnym świecie - czytamy w serwisie Express.co.uk.

Odkrycia dokonano w mieście Beer Sheva w dzielnicy Neveh Noy, na pustyni Negev w południowym Izraelu. Odkryto tam warsztat wytapiania rudy miedzi - prawdopodobnie pierwsze takie miejsce na świecie.



- Wykopalisko ujawniło dowody na produkcję krajową sprzed ok. 6500 lat. Do zaskakujących znalezisk należy mały warsztat do wytapiania miedzi z odłamkami pieca, a także dużo żużla miedzi - powiedziała Talia Abulafia, dyrektorka ds. wykopalisk Izraelskiego Urzędu Antyków.



Epoka miedzi opisuje okres między czwartym a trzecim wiekiem p.n.e. na Bliskim Wschodzie i w części Europy Południowo-Wschodniej. Chociaż ten okres archeologiczny wykazuje oznaki produkcji narzędzi miedzianych, nadal jest uważany za część epoki kamiennej.



Analiza izotopów rudy znalezionej w Neveh Noy wskazuje, że materiał był tam transportowany z Wadi Faynan we współczesnej Jordanii, oddalonym o ok. 100 km. Zaskakujące jest to, że w tym okresie ruda miedzi była przerabiana daleko od miejsca jej wydobycia.



Zdjęcie Wydobycie rudy miedzi. Fot: Talia Abulafia/Israel Antiquities Authority / materiały prasowe

- Ważne jest, aby zrozumieć, że wydobywanie miedzi było zaawansowaną technologią w tamtym okresie. Nie było bardziej zaawansowanej technologii niż na w całym starożytnym świecie - powiedział prof. Ben-Yosef z Uniwersytetu w Tel-Awiwie.



Jest również wielce prawdopodobne, że niewielu członków elitarnej grupy znało tajniki obróbki metalu. Każdy warsztat miał swój własny "przepis", którego nie powielano nigdzie indziej.